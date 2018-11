Florin Iordache: „Există o cauză de revizuire a dosarelor pe nelegalitatea compunerii completelor”

Și Înalta Curte trebuie să respecte legea, a fost reacția lui Florin Iordache, fost ministru PSD al justiției, în prezent președintele Comisiei speciale parlamentare pentru modificarea legilor justiției, după decizia Curții Constituționale privind compunerea completurilor de 5 judecători de la Înalta Curte. El spune că așteaptă motivarea CCR pentru a vedea cum vor fi afectate dosarele deja soluționate de completele de 5 judecători, dar că există posibilitatea revizuirii dosarelor pe motivul nelegalității compunerii completelor de judecată.

„E foarte clar că, în completul de 5 judecători, dacă toți 5 trebuie să fie trași la sorți, dacă șeful de secție, președintele sau vicepreședintele fac parte din complet, automat vor conduce completul.

Dacă noi am dat o lege și am spus că din 23 iulie acest an a intrat în vigoare și trebuia să se constituie completele prin tragere la sorți la Înalta Curte, nu credeți că și ÎCCJ ar trebui să respecte o lege?

Din câte știu eu, din 2014 ar fi trebuit să intre în vigoare această normă cu tragerea la sorți, pentru că altfel, așa cum am stabilit noi la un moment dat, în Codul de procedură penală – și exista și până acum – chiar există o cauză de revizuire a dosarelor pe nelegalitatea compunerii completelor”, a spus Florin Iordache.

Întrebat dacă vor fi afectate toate dosarele care au ajuns la completele de 5 din 2014 încoace, Iordache a spus: „Așteptăm și noi motivarea, nu am văzut decât comunicatul, dar repet: au fost o serie întreagă de români care au avut de suferit printr-o compunere nelegală și, ca o concluzie, e aceea că, dacă avem o lege, și Înalta Curte trebuie să o respecte”.

„Comunicatul CCR a spus așa: că se aplică de îndată, asta înseamnă că aceste dosare care se află pe rol acum fără îndoială trebuie toți cei 5 să fie trași la sorți, iar dosarele care au fost soluționate, fără îndoială dau posibilitatea celor nemulțumiți să solicite în instanță faptul că acel complet a fost nelegal constituit”, a mai spus Florin Iordache.

Etichete:

,

,

,