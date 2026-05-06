Curtea Constituţională din Ungaria anulează un decret al lui Orban care împingea Budapesta în pragul falimentului

Data publicării:
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia.jpg

Curtea Constituţională a Ungariei a anulat miercuri un decret care împiedica orice contestaţii împotriva unei taxe impuse de premierul Viktor Orban care împingea capitala țării, Budapesta, condusă de opoziţie, în pragul falimentului, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Curtea anulează anumite prevederi ale decretului guvernamental cu efect retroactiv de la promulgarea lor", a precizat instanţa într-un comunicat, invocând vicii procedurale.

Adoptată în cadrul stării de urgenţă declarate în 2022 în urma invaziei ruse din Ucraina, taxa este impusă celor mai bogate municipalităţi, oficial pentru a sprijini comunităţile mai mici.

Însă primarul ecologist al capitalei, Gergely Karacsony, îl acuză pe liderul naţionalist că a creat-o pentru a-şi consolida bugetul pe seama municipalităţilor conduse de opoziţie, din cauza fondurilor europene blocate.

Potrivit acestuia, taxa în continuă creştere a ajuns la aproape o cincime din bugetul capitalei în acest an.

El a depus numeroase contestaţii, iar instanţele i-au acordat uneori protecţie temporară împotriva colectării forţate.

În consecinţă, în februarie, Viktor Orban a emis un decret care împiedica orice contestare în justiţie a taxei.

Miercuri, pe Facebook, Karacsony a salutat anularea acestei decizii de către Curtea Constituţională, considerând că este o "concluzie potrivită pentru luptele juridice" dintre Budapesta şi Viktor Orban, care a pierdut alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Editor : M.B.

