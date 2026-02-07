Live TV

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, trecut din arest preventiv în arest la domiciliu

INSTANT_DNA_CUC_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Arestați pentru mită

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei, care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. Acordul-cadru de 23 de milioane de lei viza asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.

„Constată legalitatea măsurii arestării preventive a inculpaţilor Cătălin Daniel Buşe şi Alexandru Răzvan Cuc. (...) Admite cererea şi înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri faţă de inculpaţii Buşe cătălin Daniel si Alexandru Răzvan Cuc. (...) Impune inculpaţilor ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea organului judiciar în faţa căruia se află cauza, cu excepţia prezentării în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, imobilul în care locuiesc”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Bucureşti, potrivit News.ro. 

Pe durata arestului la domiciliu, cei doi inculpaţi trebuie să respecte anumite obligaţii, între care să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi, să nu comunice direct sau indirect cu martorii Mihai Alecu, Alina Mihaela Niţă, Costel Barbu şi Ciprian Constantin Şerban şi să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă, potrivit deciziei instanţei.

Instanţa le atrage atenţia că, în cazul încălcării cu rea-credinţă a arestului la domiciliu sau a obligaţiilor care le revin pe durata acestuia, măsura respectivă poate fi înlocuită cu cea a arestării preventive. De asemenea, cei doi sunt atenţionaţi că părăsirea fără drept a domiciliului constituie evadare.

„Pune în vedere inculpaţilor cazurile şi condiţiile în care aceştia pot părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu (pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora; în cazuri urgente, pentru motive întemeiate, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza)”, mai arată instanţa de judecată.

Tribunalul Bucureşti a respins cererea lui Cătălin Buşe privind încuviinţarea părăsirii domiciliului.

„Dispune punerea în libertate a inculpaţilor, dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi preventiv în altă cauză (măsura nu este executorie). Măsurile dispuse se comunică”, se mai arată în hotărârea Tribunalului Bucureşti.

Decizia Tribunalului Bucureşti poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Arestați pentru mită

Răzvan Cuc şi Cătălin Buşe au fost arestaţi preventiv, primul pentru complicitate la dare de mită, iar omul de afaceri pentru dare de mită.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie – noiembrie 2025, omul de afaceri i-ar fi promis directorului general al RAR, cu ajutorul lui Răzvan Cuc, 6% din valoarea totală de 23 de milioane de lei a unui acord-cadru pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a maşinilor, acord ce urma să fie reînnoit între instituţia publică şi societatea pe care o administra.

Cei doi inculpaţi ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR, pentru ca acesta să facă demersurile necesare pentru desemnarea preferenţială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanţii la procedura de achiziţie publică, precum şi pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Omul de afaceri ar fi promis directorului general RAR că suma respectivă îi va fi remisă în tranşe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranşă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.

Anterior, procurorii FNA au făcut percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, vizat fiind Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor din partea PSD, în 2017 şi în 2019.

Citește și: Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de la RAR

