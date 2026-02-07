Tribunalul a respins cererea de arestare a administratorului public, arhitectului şef şi adjunctului Poliţiei Locale Sector 5

Tribunalul Bucureşti a respins sâmbătă, ca neîntemeiată, cererea DNA de arestare preventivă a trei şefi din Primăria Sectorului 5, acuzaţi de fapte de corupţie. Cei trei au fost plasați sub control judiciar.

Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca - arhitectul-şef şi Florin Chioran - director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5 au fost reţinuţi vineri de procurori, iar sâmbătă au fost duşi în faţa unui judecător cu propunere de arestare preventivă.

Magistratul a respins cererea DNA şi a dispus plasarea inculpaţilor sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, însă decizia poate fi contestată, potrivit Agerpres.

În acelaşi dosar mai este cercetat Cătălin Olaru, şeful Serviciului Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, care a fost plasat sub control judiciar.

De asemenea, un administrator al mai multor societăţi comerciale, care ar fi intermediat mitele pentru şefii din Primărie, a fost arestat preventiv vineri pentru o perioadă de 30 de zile.

Șpagă în tranșe

Conform DNA, în perioada decembrie 2025 - februarie 2026, administratorul societăţilor comerciale ar fi pretins şi primit de la doi oameni de afaceri (suspecţi în cauză), suma totală de 40.000 de euro, în două tranşe egale, în schimbul promisiunii că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi asupra inculpatului Mihai Başca, arhitect-şef în cadrul Primăriei Sectorului 5, pentru urgentarea emiterii documentelor necesare finalizării construcţiei unui imobil. Prima tranşă de 20.000 de euro ar fi fost primită de acesta la finalul lunii decembrie 2025.

Mihai Başca ar fi primit 15.000 de euro, din cele 30.000 euro promise, pentru sprijinul acordat în vederea efectuării şi admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor, diferenţa de 15.000 de euro urmând să fie remisă ulterior, după emiterea certificatului de atestare a edificării construcţiei.

În acest context, Başca ar fi urmat să intervină pe lângă funcţionari din cadrul Primăriei Sectorului 5 şi ai Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Sector 5, pentru a determina urgentarea şi îndeplinirea unor acte ce intră în atribuţiile lor de serviciu.

Autorizație cu nereguli

Joi, administratorul societăţilor, inculpat în dosar, a primit de la unul dintre oamenii de afaceri cea de-a doua tranşă de 20.000 de euro din suma totală pretinsă, bani care au fost găsiţi la percheziţie de procurorii anticorupţie, precizează anchetatorii.

Potrivit acestora, Iulian Cârlogea, administrator public al Primăriei Sectorului 5, cunoscând promisiunea unor sume de bani către Mihai Başca, ar fi insistat, verbal şi telefonic, pe lângă Florin Chioran, director general adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, pentru iniţierea şi finalizarea cu celeritate a recepţiei lucrărilor imobilului.

Florin Chioran ar fi emis şi semnat documentele privind recepţia şi valoarea finală a lucrărilor, ar fi repartizat lucrarea către poliţiştii locali din subordine, iar, după constatarea unor nereguli la controlul din 13.01.2026, ar fi redistribuit-o către Cătălin Olaru, şeful Serviciului Disciplina în Construcţii, care ar fi semnat procesul-verbal de recepţie fără a verifica nemijlocit construcţia şi fără a consemna neregulile constatate, arată sursa citată.

De asemenea, menţionează DNA, cercetările efectuate în cauză au mai arătat că, în perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, Florin Chioran ar fi primit de la un subordonat sumele de 70.000 lei (echivalentul a 14.000 euro) şi 3.100 euro, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor.

