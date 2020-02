Gabriela Scutea, propusă pentru Parchetul general, și Giorgiana Hosu, propusă pentru DIICOT, au primit aviz negativ de la CSM

CSM a dat aviz negativ procurorilor Gabriela Scutea, propusă de funcția de procuror-șef al Parchetului general, și Giorgiana Hosu, propusă pentru conducerea DIICOT. Singurul care a primit aviz pozitiv este Crin Bologa, propus pentru șefia DNA.

Propunerile făcute de ministrul Justiției vor fi transmise, cu aceste avize, la Cotroceni.

Preşedintele României poate să-i numească în funcţie pe cei trei după ce primeşte avizele consultative de la CSM, chiar dacă acestea sunt negative.

„Nu este o surpriză pentru mine, pentru că am văzut din întrebări cum merg orientările. Există un întreg ansamblu de date care trebuie luate în considerare în luarea deciziei, care nu țin doar de prestația candidațiilor în fața comisiei. Noi am luat în calcul și dosarul scris, planurile de management, experiența anterioară, am pus poate mai puțin acccent pe această capacitate de a vorbi, de a pleda. Se pare că la Consiliu lucrurile au stat puțin invers. De acum, e o decizie a președintelui”, a spus ministrul demis al Justiției, Cătălin Predoiu.

Cine sunt cei trei procurori

Gabriela Scutea a fost procuror general adjunct în mandatul Laurei Codruța Kovesi 2006-2013. A îndeplinit funcţia de Înalt Reprezentant al Ministerului Justiției la Comisia Europeană 2013-2016 şi a ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiției 2016-2017.

Giorgiana Hosu este procuror-șef adjunct al DIICOT. Procurorul are peste 20 de ani vechime, ea activând ca adjunct al DIICOT în perioada 2013-2015, după ce, anterior a condus vreme de cinci ani Serviciul de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare al instituţiei. După ce Alina Bica şi-a dat demisia în 2015 din funcţia de procuror-şef al instituţiei, Giorgiana Hosu a preluat interimatul instituţiei. Hosu se ocupă de dosarul crimelor din Caracal.

Crin Bologa a fost adjunct al Parchetului Sălaj, a condus DNA Cluj între 2005 și 2008. Este procuror din 1996.