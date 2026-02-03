Live TV

CSM vrea să scoată mii de dosare din instanţe: divorţul prin acord şi radierea firmelor, fără judecător

Data publicării:
sigla csm de la intrare in institutie
Sigla CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Divorţul prin acord şi radierea firmelor, fără judecător Executarea silită va fi mult simplificată Taxe de timbru mai mari, dar cu stimulente pentru mediere Procese mai rapide şi mai puţine termene Digitalizare şi baze de date comune

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a trimis luni Ministerului Justiției un pachet de modificări legislative prin care mii de dosare ar urma să fie scoase din instanțe. Printre cele mai importante schimbări se numără eliminarea divorțului prin acord din competența judecătorilor, radierea firmelor fără proces, simplificarea executării silite și majorarea unor taxe judiciare de timbru, toate cu scopul de a reduce aglomerația din instanțe și durata proceselor, potrivit unui comunicat de presă.

Instanţele se confruntă cu un volum uriaş de dosare simple, care se repetă şi blochează activitatea. Din această cauză, procesele mai importante ajung să fie soluţionate cu întârziere.

Propunerile urmăresc să reducă această presiune şi să facă sistemul judiciar mai eficient.

Divorţul prin acord şi radierea firmelor, fără judecător

Una dintre cele mai importante schimbări este eliminarea unor tipuri de dosare din competenţa instanţelor.

În acest sens, divorţul prin acord nu va mai fi judecat, urmând să fie soluţionat prin proceduri administrative sau notariale.

Tot din instanţe vor fi scoase şi cazurile privind dizolvarea şi radierea de drept a societăţilor, precum şi o parte din cererile legate de asociaţii şi fundaţii.

CSM propune şi ca plângerile împotriva unor amenzi, mai ales cele rutiere, să nu mai suspende automat executarea sancţiunii.

De asemenea, cererile prin care o amendă este înlocuită cu muncă în folosul comunităţii nu ar mai ajunge în faţa judecătorului.

Executarea silită va fi mult simplificată

O altă măsură importantă vizează executarea silită.

Hotărârile judecătoreşti nu vor mai avea nevoie de încuviinţarea instanţei pentru a fi puse în aplicare, iar pentru celelalte titluri executorii, procedura va fi simplificată.

În acelaşi timp, o parte din atribuţiile judecătorilor vor fi preluate de personalul auxiliar şi de asistenţii judecătorilor, pentru ca magistraţii să se poată concentra pe cauzele complexe.

Taxe de timbru mai mari, dar cu stimulente pentru mediere

CSM a propus actualizarea şi majorarea unor taxe judiciare de timbru, care nu mai corespund realităţilor economice, precizând că accesul la justiţie nu va fi afectat.

În schimb, cei care aleg soluţionarea alternativă a litigiilor, precum medierea, ar putea primi o parte sau chiar toată taxa de timbru înapoi.

Un sistem similar este propus şi pentru situaţiile în care probele sunt administrate prin avocaţi.

Procese mai rapide şi mai puţine termene

Unele dosare ar putea fi soluţionate exclusiv pe baza documentelor, fără termene lungi.

În apel, judecata ar putea avea loc în camera de consiliu, fără citarea părţilor, dacă acestea nu solicită expres şedinţă publică.

Pentru cererile cu valoare redusă, CSM vrea proceduri standardizate, care să permită pronunţarea mai rapidă a hotărârilor.

Digitalizare şi baze de date comune

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii propune extinderea digitalizării în instanţe.

Este avută în vedere crearea unei baze de date comune, prin care instanţele să poată comunica rapid cu instituţiile statului.

În acelaşi timp, taxa judiciară de timbru ar urma să fie calculată automat, iar cererile de executare silită să fie transmise electronic, cu semnături digitale.

Pentru cauzele simple, programul informatic REJUST ar putea genera automat proiecte de hotărâri, reducând timpul de lucru al judecătorilor.

CSM a anunțat că până la finalul lunii februarie 2026 vor fi consultaţi reprezentanţii avocaţilor şi ai altor profesii juridice, pentru a fi evaluate efectele acestor schimbări în practică.

După aceste discuţii, pachetul legislativ va fi definitivat şi trimis spre adoptare.

Dacă va fi aprobat, proiectul ar putea schimba semnificativ modul în care sunt soluţionate procesele în România şi ar putea contribui la reducerea duratei acestora.

Editor : A.D.

”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
