Mircea Negulescu a fost exclus încă o dată din magistratură de Înalta Curte de Casație și Justiție. Motivele invocate

Data publicării:
Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti
Fostul procuror Mircea Negulescu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis pe 2 februarie să îl excludă din magistratură pe procurorul Mircea Negulescu, a doua oară în ultimii șapte ani. În același proces, ÎCCJ a decis să îi reducă indemnizația cu 20%, pe o perioadă de șase luni, procurorului Alfred Savu.

ÎCCJ a constatat, în ședința din 2 februarie, că Mircea Negulescu și Alfred Savu au săvârșit următoarele abateri disciplimare: „nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter” și „exercitarea funcției cu gravă neglijență”.

Inspecția Judiciară a reținut în cazul celor doi procurori că, în anul 2016, au purtat discuții „în afara cadrului legal” cu mai multe persoane implicate în dosare penale, cum ar fi fostul deputat de Prahova Vlad Cosma.

„Circumstanțele arătate de Inspecția Judiciară au arătat că, în fapt, prin această divulgare către martorii din cauză a unor elemente ale anchetei, aceștia au redat ulterior în mărturii aspectele de care aflaseră prin conduita culpabilă a procurorului”, a explicat Înalta Curte de Casație și Justiție prin intermediul unui comunicat de presă.

ÎCCJ mai arată că „sancțiunile au fost dispuse prin raportare la cota de participare și circumstanțele săvârșirii celor doua abateri”.

„Soluția pronunțată, astăzi, de instanța supremă a avut în vedere, în esență, că în exercitarea atribuțiilor de serviciu magistrații au obligația de a acționa în conformitate și cu loialitate față de lege, reaua credință fiind incompatibilă cu garanțiile de exercitare a funcției judiciare”, potrivit comunicatului citat.

CITEȘTE ȘI: Fostul șef al DNA Ploiești Lucian Onea și fostul procuror Mircea Negulescu au fost achitați de ÎCCJ. Decizia nu este definitivă

Mircea Negulescu a mai fost exclus din magistratură de Înalta Curte de Casație și Justiție și în anul 2019. 

Editor : M.G.

