Înalta Curte decide joi dacă sesisează Curtea Constituțională privind legea pensiilor private modificată de Parlament

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție se întrunesc joi, de la ora 14:00, pentru a decide dacă vor sesiza Curtea Constituțională a României în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private, potrivit unui comunicat al Curții supreme.

Legea pensiilor private, care stabilește cum vor putea fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut miercuri de votul final al Parlamentului și merge la promulgare. Pacienții oncologici sunt singurii care vor avea dreptul să își retragă dintr-o singură tranșă întreaga sumă acumulată, restul participanților la fondurile private putând retrage cel mult 30% din bani.

Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților, fiind decizională, cu 178 de voturi pentru, 64 de voturi contra și 22 de abțineri.

