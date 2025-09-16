Live TV

Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei Stoicescu și ce scrie în rechizitoriu despre ea

adriana stoicescu
Foto: Facebook.com / Adriana Stoicescu

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a avut o primă reacţie, marţi, după ce informaţia a apărut în presă, în care vorbeşte de o „lume a şerpilor”, care „te vând pe 30 de arginţi”.

„Dumnezeu a creat şarpele. Dumnezeu a creat omul. Lipsit de inspiraţie, dar dornic de afirmare, Diavolul şi-a spus că musai trebuie să fie şi el creator, să nu rămână mai prejos. Şi a creat oamenii-şerpi. Ce deliciu... Ce copleşitor... Ce miraculos sentiment, să creezi fiinţe după chipul şi asemănarea ta... Oamenii şerpi sunt senzaţionali. Te înconjoară cu atenţie şi te copleşesc cu grijă. Sunt atenţi, sunt empatici, sunt mereu prezenţi. Generoşi în gesturi calde şi plini ochi de preocupare pentru binele tău, se insinuează şi te îmbrăţişează. Sunt calzi şi senini. Şi iubitori. Apoi, îţi dau sărutul lui Iuda. Apoi te vând pe 30 de arginţi, doar pentru că le place. Trăim într-o lume a şerpilor cu care bei o cafea, liniştită şi senină, crezând că eşti cu un prieten. Trăim într-o lume a şerpilor care, pentru a fi pe placul stăpânilor, îşi vând ultima brumă de demnitate. Trăim în lumea lor, dar cu principiile noastre, iar asta ei nu o pot înţelege. Ne pot hăitui, ne pot vâna, ne pot pune sub lupă şi analiza, ca pe nişte mici creaturi lipsite de apărare. Pot spune minciuni despre noi. Pot inventa poveşti. Iar şi iar. Dar conştiinţa curată nu o vor putea niciodată sugruma. Sau încătuşa. Verticalitatea, onestitatea şi adevărul nu le vor putea niciodată ucide. Pot doar încerca”, spune judecătoarea, într-un mesaj pe Facebook.

În rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, se arată că, la data de 18 decembrie 2024, la Parchetul General a fost înregistrat un proces-verbal de sesizare din oficiu având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de comunicarea de informaţii false, faptă presupus comisă de către Călin Georgescu, precum şi favorizarea făptuitorului, faptă presupus comisă de către judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timişoara, scrie Agerpres.

Ulterior, pe 14 ianuarie 2025, Parchetul a deschis un dosar penal in rem, iar a doua zi procurorii au cerut şi obţinut de la Curtea supremă interceptarea comunicaţiilor efectuate de pe telefonul judecătoarei Adriana Stoicescu, dar şi supravegherea video şi audio a acesteia. Măsura supravegherii a fost prelungită până la 3 mai 2025.

De asemenea, procurorii au obţinut permisiunea să pătrundă în biroul acesteia de la Curtea de Apel Bucureşti, pentru a „planta” dispozitive de înregistrat video şi audio.

Ulterior, la 19 august 2025, judecătoarea a fost audiată în calitate de martor, iar în declaraţia dată în faţa anchetatorilor, ea a dezvăluit că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu, care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri.

Magistratul a acceptat şi, în cadrul întâlnirii, Georgescu i-a propus să intre în politică şi să ocupe funcţia de ministru al Justiţiei, ofertă declinată de către judecătoare.

„Martora a mai susţinut că nu cunoaşte ce probleme judiciare are Călin Georgescu şi nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora şi nu îl cunoaşte pe ofiţerul de poliţie Ion Negoescu”, se arată în documentul Parchetului.

La audieri, judecătoarea a explicat că a mai avut o discuţie asemănătoare, tot în anul 2019, dar a refuzat şi atunci să intre în politică.

Tot în acest dosar a fost audiată ca martoră o jurnalistă, care discutase la începutul anului 2025 cu judecătoarea despre Călin Georgescu.

„Fiind audiată în calitate de martor, la data de 22 august 2025, Petrovici Georgeta Cătălina a menţionat că o cunoaşte pe judecătoarea Stoicescu Adriana de foarte mulţi ani şi au colaborat de multe ori prin prisma profesiei pe care o are martora, aceea de jurnalist. Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana la o cafenea, pentru o discuţie amicală, iar printre subiectele abordate au fost şi candidatura lui Georgescu Călin şi anularea alegerilor prezidenţiale. În cadrul acestei discuţii, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câţiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o. Martora a mai susţinut că judecătoarea Stoicescu Adriana avea o legătură mai apropiată cu unul dintre avocaţii lui Georgescu Călin, motiv pentru care s-a oferit să intermedieze o întâlnire între avocat şi martoră, în scopul realizării unui interviu jurnalistic, dar până în prezent nu s-a concretizat”, se arată în rechizitoriu.

Pe 26 august, procurorii au percheziţionat un imobil din Timişoara unde locuieşte fără forme legale Petrovici Georgeta Cătălina, de unde au ridicat mai multe probe, constând în dispozitive informatice şi dispozitive de stocare a datelor informatice, respectiv un laptop şi două memory stick-uri.

Anchetatorii au descoperit pe un memory stick o înregistrare audio cu o discuţie purtată între Petrovici Georgeta-Cătălina şi judecătoarea Adriana Stoicescu, în data de 14 februarie 2025, la o cafenea din Timişoara.

„În esenţă, datele informatice identificate reprezintă o discuţie purtată de către martorul Stoicescu Adriana cu martorul Petrovici Georgeta, revelatoare sub aspectul existenţei unei interacţiuni între magistratul judecător şi inculpatul Georgescu Călin, din care rezultă că aceasta urma să aibă un rol fundamental în angrenajul instituţional imaginat de către candidatul la alegerile prezidenţiale, după preluarea pârghiilor de putere. Astfel, aspectele ce se desprind din economia conversaţiei, concordante cu cele relatate de martorul Stoicescu Adriana, certifică faptul că, în anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta şi inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore («...şi el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani asta mi-a spus, că el va fi preşedintele României. Deci... ideea este că, cum l-am perceput eu, că am stat 5 ore de vorbă cu el...») şi la care a asistat şi soţia acestuia, în care inculpatul a încercat să o convingă să accepte funcţia de ministru al Justiţiei, într-un Guvern ce se va forma după ce el va câştiga alegerile prezidenţiale, condiţionalitate pe care inculpatul i-a prezentat-o ca având rang de certitudine «... A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simţ, extraordinară, şi m-a luat aşa frontal, da, cum când o să fiu preşedintele României o să accept să fiu ministrul justiţiei?...»”, se mai arată în rechizitoriu.

Procurorii notează că este extrem de relevant de extras din această conversaţie faptul că judecătoarea Adriana Stoicescu a avut reprezentarea că planul elaborat de către Georgescu a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat şi executat, cu etape precise, o desfăşurare temporală adecvată, sprijin susţinut şi de specialitate, astfel încât reuşita sa să fie viabilă - („...El a fost pregătit de cu totul şi cu totul altă forţă, nu are legătură de ce e în ţară. Deci, el a fost crescut de nişte oameni grei... şi chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea...”).

Procurorii susţin însă că acţiunile judecătoarei nu intră în sfera penalului şi au clasat partea din dosar care se referea la Adriana Stoicescu.

