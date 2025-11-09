Live TV

Judecător din CSM, replică dură pentru Oana Gheorghiu privind pensiile: Comparaţiile simpliste sunt manipulative

Data actualizării: Data publicării:
sediul csm
Foto: membricsm.ro

Judecătorul Alin Ene, membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spune, într-un mesaj transmis duminică pe Facebook, că vicepremierul Oana Gheorghiu „a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare”. El mai spune că, atunci când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societăţii este unul de decredibilizare a justiţiei ca putere a statului şi este „inacceptabilă opoziţia artificială între magistraţi şi «copilul flămând» sau «spitalul fără medicamente»”. 

„Decredibilizarea justiţiei - noul joc de tip «Grămada cere vârf» al puterii politice. Vicepremierul Oana Gheorghiu a ales să îşi înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenţei justiţiei, luând ca ţintă statul de drept şi escaladând discursul anti-justiţie al colegilor din coaliţia de guvernare”, scrie judecătorul Alin Ene, pe Facebook. 

Reprezentantul CSM precizează că „sunt absolut iresponsabile şi inacceptabile într-o democraţie etichetările simplificatoare şi discursul care induce ideea că drepturile magistraţilor sunt privilegii «luate de la gura cuiva». 

Judecătorul vine şi cu „câteva precizări aparent necesare pentru proaspătul membru al Guvernului”. 

„Independenţa justiţiei nu este un concept abstract şi nici un lux «plătit din gura copiilor flămânzi». Ea este fundamentul statului de drept, adică temelia pe care fiecare cetăţean – indiferent că este copil, părinte, salariat sau pensionar – îşi poate proteja drepturile în faţa oricărei puteri: politice, economice ori sociale. Regimul juridic al pensiei de serviciu a magistraţilor nu este un «privilegiu», ci o garanţie constituţională, instituită tocmai pentru a proteja judecătorul de orice formă de presiune politică, inclusiv post-carieră”, afirmă Alin Ene. 

El mai precizează că, „a califica o instituţie constituţională drept «Caritas» echivalează cu a pune sub semnul îndoielii legitimitatea însăşi a funcţionării statului de drept”.  

„Când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societăţii este unul de decredibilizare a justiţiei ca putere a statului. Este inacceptabilă opoziţia artificială între magistraţi şi «copilul flămând» sau «spitalul fără medicamente»”, subliniază Ene. 

Magistratul CSM menţionează că „a construi o asemenea opoziţie artificială nu este doar manipulare ieftină – este o metodă de antagonizare socială, o invitaţie la resentiment colectiv, o incitare la ură de clasă în formă pură, nedemnă de funcţia de vicepremier şi este o retorică de divizare socială, folosită istoric pentru a identifica «duşmani interni» şi a canaliza resentimente publice”. 

„Nu este limbajul unui demnitar într-un stat european modern. Dacă alegem să folosim argumentul emoţional al «gurii copilului flămând», atunci acesta se aplică tuturor cheltuielilor publice, nu doar acolo unde ne este util politic. Pe acelaşi raţionament - la fel de eronat şi abuziv - cineva s-ar putea întreba şi despre alte sume celebre: Cei 1,2 milioane de lei cheltuiţi de Senat pe eşarfe şi butoni cu pietre semipreţioase, sutele de milioane de lei încasate anual ca subvenţii de partidele politice, miliardul de euro presupus a fi fost achitat pentru achiziţionarea de doze excedentare de vaccin anti-Covid, suficiente pentru vaccinarea a 2 Românii, cei 1,5 milioane de euro presupuşi a fi fost achitaţi pentru o audienţă la premierul României. 

Toate acestea unde au lăsat o gaură? Cine a suferit pentru aceste privilegii? Câte spitale se puteau construi cu acei bani şi câte guri de copii flămânzi ar fi putut hrăni? 

Este evident că astfel de abordări ar fi la fel de nedrepte, toxice şi nefondate precum cele rostite de doamna vicepremier. Pentru că, dacă vom privi mai atent, vom observa că orice activitate care utilizează fonduri – fie publice, fie colectate din donaţii – presupune opţiuni asupra alocării resurselor. De aceea, comparaţiile simpliste de tipul «se ia de aici şi se mută acolo» sunt nu doar inexacte economic, ci şi manipulative dacă sunt folosite pentru a stigmatiza o profesie. Altfel, am putea ajunge să acuzăm că salariul plătit din banii donaţi pentru construirea unui spital face o gaură în construirea spitalului. Absolut aberant! La fel de aberant ca a spune că pensia unui magistrat creează un deficit în bugetul unui spital”, explică Ene. 

El precizează că, în cel mai bun caz, vom afla că declaraţiile sunt doar „opinii personale, exprimate într-un context emoţional”. 

„Dar vicepremierul României nu vorbeşte doar în nume personal. Când deţii o funcţie publică, fiecare cuvânt este purtător de consecinţe şi trebuie să dai dovada de măsură, responsabilitate şi respect pentru principiile statului de drept. În România, retorica «elitelor parazitare» ne-a dus deja într-un regim totalitar – Ceauşescu a folosit-o ca instrument de control. Să nu repetăm istoria, schimbând doar ambalajul! Pentru ca în statul de drept, Guvernul nu denigrează Justiţia. O respectă şi o protejează”, arată Alin Ene în postare.

Citește și Ministrul Jutiției, reacție la declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților: Nu sunt dușmani ai societății 

Reacţia judecătorului vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, difuzat sâmbătă, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.  

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
accident
5
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Digi Sport
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai...
Marius Isăila la DNA.
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului...
radu marinescu oana gheorghiu
Ministrul Jutiției, reacție la declarațiile vicepremierului Oana...
donald trump capitoliu
Directorul BBC și-a dat demisia, după acuzațiile că postul public...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski, lăsat în beznă de ruși în timpul unui interviu pentru The Guardian. Reacția liderului ucrainean
Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți”
Răspunsul lui Volodimir Zelenski, întrebat dacă se teme de Donald Trump: „Nu suntem dușmanii Americii. De ce ne-am teme?”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
lacat pe poarta
Austeritatea lovește dur cultura. Orașul din România unde trei dintre muzee pot fi vizitate doar cu programare: „Descurajează turismul”
INSTANT_DEPUNERE_JUR_OANA_GHEORGHIU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Oana Gheorghiu, despre Nicuşor Dan: „Îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim”
oana gheorghiu guvern
Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre intrarea într-un partid. „Ce văd eu acum în discursul public asta pare”
bani-lei-1536x866
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Au fost prinşi într-un Caritas. Orice privilegiu înseamnă în partea cealaltă o gaură
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face față. Dar să lase spitalul pentru copii în pace”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul...
Fanatik.ro
Motivul pentru care Ştefan Târnovanu a fost out la Hermannstadt – FCSB: „Nu merge pe încercate!”. Update...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
„RăDOI în UNUL!” Andrei Vochin, despre ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – UTA...
radu marinescu pe holul guvernului
Radu Marinescu, despre eliberările cauzate de prescrierea faptelor: „Nimeni nu trebuie să scape de justiție”
Playtech
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70”
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...