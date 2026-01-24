Live TV

Nicușor Dan: „Pentru prosperitate este nevoie de competență. Justiția din România nu o prea dovedește încă”

Nicușor Dan a lansat critici la adresa justiției, în cadrul unei intervenții susținute sâmbătă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, de Ziua Unirii Principatelor. Șeful statului a vorbit despre nevoia de competență și excelență în societate și a subliniat că justiția nu ține încă pasul cu evoluția economică.

„Societatea noastră a făcut progrese după 1989. Economia românească, cu toate dezechilibrele ei, totuși valorizează cunoașterea. În anii 1990 era evident că dacă ești patron de butic, se putea înțelege că dacă ești patron de butic ești mai valabil social decât inginer într-o fabrică din industria auto. Economia românească de azi dovedește că nu e chiar așa. Pentru prosperitate este nevoie de o anumită competență. Justiția din România nu o prea dovedește încă, asta e una din cauzele pentru care merită să luptăm.

Am vorbit despre partea economică, dar numai prin afirmarea fără bătăi în piept a credinței în valori. Această afirmare curajoasă pe care la nivelul individual fiecare dintre noi trebuie să facă, numai așa ajungem ca acele valori să fie recunoscute de societate”, a declarat Nicușor Dan, la Focșani.

Preşedintele Nicuşor Dan a mers sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani, unde le-a vorbit elevilor de la Colegiul Național „Unirea” și a participat la ceremonia din Piața Unirii. Președintele va merge și la Iași, unde va participa la manifestări organizate cu ocazia evenimentului. Premierul Ilie Bolojan a participat la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti.

