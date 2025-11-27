Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales președinte al CSM. Reacția ministrului Justiției

Noul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, în locul Elenei Costache, iar mandatul acestuia va începe la 7 ianuarie 2026 şi durează un an. În funcţia de vicepreşedinte al CSM a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu, în locul lui Claudiu Sandu. Ministrul Justiţiei Radu Marinescu a declarat că priveşte „cu încredere” colaborarea cu noua conducere şi spune că justiţia „are nevoie să fie calitativ superioară” şi „să răspundă cetăţeanului”.

Gheorghe Odagiu, membru ales al CSM din partea judecătorilor, a fost preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia şi este specializat în materie penală, mai scrie News.ro. Magistratul a lucrat peste zece ani la Judecătoria Sibiu, iar apoi la Curtea de Apel Alba Iulia, unde a fost iniţial şeful Secţiei Penale, iar apoi a condus instituţia. În CSM este validat în funcţie până în 2029.

Vicepreşedinte al CSM a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu, membru ales al Consiliului din partea procurorilor. El va avea un mandat tot de un an, începând cu 7 ianuarie 2026. Bogdan Staicu a fost mai întâi avocat, iar din 2006 este procuror cu activitate axată pe urmărire penală. Între anii 2012 şi 2018 a condus Secţia de urmărire penală a Parchetului Tribunalului Bucureşti, iar din 2018 a fost prim-procuror al instituţiei.

Ambii au fost validaţi ca membri CSM prin Hotărârea Senatului nr.172 din 14 decembrie 2022.

Potrivit legislaţiei în vigoare, preşedintele şi vicepreşedintele CSM trebuie să provină din corpuri profesionale diferite.

Judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu şi procurorul Bogdan-Silviu Staicu îi înlocuiesc pe judecătoarea Elena-Raluca Costache şi respectiv procurorul Claudiu-Constantin Sandu.

Plenul CSM s-a întrunit, joi, în şedinţă, după ce dimineaţă secţiile pentru judecători şi procurori şi-au desemnat oficial candidaţii pentru funcţiile de conducere. Şedinţele au fost convocate în baza procedurii anuale de alegere a conducerii CSM.

Radu Marinescu: Justiția are nevoie să facă progrese

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu a declarat, în legătură cu noua conducere a CSM, că priveşte „cu încredere” colaborarea cu aceasta şi că justiţia „are nevoie să fie calitativ superioară” şi „să răspundă cetăţeanului”.

„Eu înţeleg rolul meu de ministru al Justiţiei prin a coopera loial şi de plin cu reprezentanţii magistraturii în proiectele pe care le avem pentru îmbunătăţirea justiţiei din România. Justiţia are nevoie să facă progrese, justiţia are nevoie să fie calitativ superioară, justiţia trebuie să răspundă cetăţeanului şi atunci privesc cu mare încredere şi felicit noua conducere a CSM şi, repet, privesc cu încredere colaborarea cu dânşii”, a spus Radu Marinescu.

CSM e format din 19 membri

Consiliul Superior al Magistraturii are în componență 19 membri: nouă judecători și cinci procurori aleși de magistrați în Adunările generale ale instanțelor și parchetelor, doi reprezentanți ai societății civile, aleși de Senat, și trei membri de drept - ministrul Justiției, președintele ÎCCJ și procurorul general al României. Mandatul membrilor aleși este de șase ani, fără posibilitatea reînvestirii.

Potrivit Constituției și Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, care fac parte din secții diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.

Conducerea CSM este aleasă prin votul membrilor plenului, iar dacă președintele este judecător, vicepreședintele trebuie să fie procuror și invers.

În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este format din judecătorii Daniel Grădinaru - Înalta Curte de Casație și Justiție, Denisa-Angelica Stănișor - Înalta Curte de Casație și Justiție, Gheorghe-Liviu Odagiu - Curtea de Apel Alba Iulia, Elena Raluca Costache - Curtea de Apel București, Ramona Grațiela Milu - Curtea de Apel Brașov, Mihaela-Laura Radu - Tribunalul București, Narcis Erculescu - Tribunalul Dâmbovița, Claudiu-Marian Drăgușin - Judecătoria Sectorului 4 București și Vasile-Alin Ene - Judecătoria Ploiești.

Din CSM fac parte procurorii Daniel Horodniceanu - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Emilia Ion - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Bogdan Silviu Staicu - Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Claudiu Constantin Sandu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și Marioara Cătălina Sîntion - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.

Fănel Mihalcea și Ioan Sas au fost aleși de Senat ca membri ai CSM din partea societății civile.

Editor : Ana Petrescu