Exclusiv Ministrul Justiției, despre avizul CSM pe legea pensiilor magistraților: „Eu sper să fie dat”

Data publicării:
Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi, la Digi24, că așteaptă avizul CSM pe legea privind pensiile magistraților, pentru a se putea încadra în termenul dat de Comisia Europeană României, sub sancțiunea pierderii unor fonduri PNRR. Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în ședință astăzi, însă pe ordinea de zi nu figurează avizul pentru legea privind pensiile magistraților.

„Eu sper ca acest aviz să fie dat. Evident că așteptările guvernului sunt de a se da un aviz, indiferent de conținutul lui, pentru a ne putea înscrie în calendarul pe care ni-l propunem, legat de ziua de 28 (noiembrie - n.r.), când se așteaptă o evaluare din partea Comisiei (Europene - n.r.)”, a declarat Radu Marinescu joi, la Digi24.

E a mai spus că le-a cerut membrilor CSM, organism din care face parte, să emită avizul, iar CSM i-a răspuns că are în vedere „această chestiune”.

„Eu am perceput ca fiind o atitudine de cooperare corectă”, a mai adăugat Marinescu.

Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în ședință azi, pe ordinea de zi fiind raportul de activitate a CSM în 2025 și alegerea noii conduceri, însă avizul pentru legea privind pensiile magistraților nu apare.

În privința posibilității de a pierde banii PNRR pentru neîndeplinirea jalonului legat de pensiile speciale, Radu Marinescu a spus că acest lucru nu este în coordonarea Ministerului Justiției.

„Nu știm care va fi reacția Comisiei. Încercăm să ne înscriem în acest calendar, pentru că deja s-a pierdut foarte-foarte mult timp”, a mai precizat ministrul Justiției.

