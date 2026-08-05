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Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii, adoptată de Camera Deputaților. Proiectul merge din nou în Senat

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plen camera deputatilor
Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook
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Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030, cu amendamente.

Au votat pentru” 177 de deputaţi, 79 au votat împotrivă” şi au fost 11 abţineri, potrivit Agerpres.

Deputaţii din Comisia juridică au adoptat un amendament potrivit căruia autorităţile publice competente au obligaţia de a solicita un aviz consultativ, emis prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, înainte de adoptarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiune care produc efecte asupra comunităţilor locale ori judeţene. Consiliile locale sau judeţene vor avea obligaţia de a se pronunţa în cel mult 60 de zile de la primirea solicitării, iar dacă nu adoptă o hotărâre în acest termen, avizul va fi considerat favorabil.

Deputaţii jurişti au mai acceptat scoaterea din textul legii a cuvântului indigen”, acceptând astfel un amendament al grupului parlamentar AUR.

Un alt amendament adoptat în comisii se referă la faptul că strategia şi planul de acţiune au caracter programatic şi nu pot constitui temei direct pentru instituirea de obligaţii, interdicţii sau restrângeri ale exerciţiului unor drepturi fără adoptarea unor măsuri legislative distincte.

Măsurile prevăzute în Planul de acţiune care afectează activităţi economice sau dreptul de proprietate se aplică numai după realizarea unei analize de impact economic şi social şi organizarea consultării publice. Aplicarea strategiei nu poate conduce la suspendarea sau blocarea proiectelor de interes strategic, naţional ori european în domeniul energiei, transporturilor, agriculturii şi infrastructurii, decât în baza unor evaluări individuale şi motivate realizate potrivit legii, menţionează amendamentul.

Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. Proiectul a fost adoptat anterior de Senat, dar va merge din nou la Senat pentru unele modificări.

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Editor : Ș.R.

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