Nicolae Robu, audiat la DNA. Fostul primar al Timișoarei este suspect într-un dosar privind un duplex

Fostul primar din Timișoara Nicolae Robu are încă un dosar penal la DNA. Fostul edil a fost chemat în vineri dimineață la sediul direcției din oraș, unde a fost informat că este cercetat penal pentru corupție, în legătură cu o afacere imobiliară din oraș. Este vorba despre un bloc de locuințe autorizat inițial pentru două duplexuri, dar care până la urmă a ajuns să aibă opt apartamente.

Potrivit Opinia Timișoarei, dosarul are legătură cu emiterea unei autorizații de construire, iar fostul primar din Timișoara este vizat, împreună cu mai mulți foști subordonați.

Procurorii anticorupție au fost sesizați încă din 2018 de către doi timișoreni, după construirea unui duplex lung de 60 de metri și conceput drept un „duplex cu două unități locative și două SAD-uri”, dar care s-a transformat într-o clădire cu opt apartamente.

Cei doi localnici au mers în instanță și au obținut, definitiv, anularea autorizației de construire. Ulterior, a fost sesizată și DNA Timișoara.

Acum, procurorul DNA responsabil de caz a dispus efectuarea urmăririi penale față de șase suspecți.

Fostul primar spune că este nevinovat.

„Niciodată, dar niciodată nu am semnat un document care să nu aibă în prealabil toate semnăturile aparatului de specialitate cerute de lege și de procedurile interne drept garanție de legalitate și de conformitate sub toate aspectele. La cabinetul meu nici măcar nu intra. La mine acolo, nu intra un document dacă nu avea semnăturile prealabile. Primarul nu poate verifica toate dosarele, vă dați seama.

În calitate de suspect am fost citat. Nu am văzut semnătura, dar presupun că e semnătura mea acolo. Primarul nu poate verifica tot, în primul rând, primarul nu are expertiza pentru toate domeniile de activitate a unei primării Pe de altă parte, presupunând că dispune de această expertiză, nu are timpul fizic pentru asta, doar de aceea există un aparat de specialitate în instituție, să-și facă fiecare treaba, să răspundă fiecare pentru ce face.

O să văd dosarul, o să văd despre ce e vorba. Autorizații din 20188.. habar nu am despre ce este vorba. Eu sunt foarte liniștit pentru că știu că nu am comis nicio ilegalitate. Eu garantez pentru mine, fiecare trebuie să garanteze pentru el”, a declarat Nicolae Robu.

