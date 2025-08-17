O femeie din Craiova a fost tâlhărită de un bărbat pe care îl cunoscuse pe internet. Individul i-a furat banii, actele, cheile apartamentului, dar și mașina pe care a folosit-o pentru a fugi, deși nu avea permis de conducere.

Cei doi s-au cunoscut pe o rețea socială, iar după o perioadă de conversații au decis să se întâlnească față în față, la Arad. Ulterior, au hotărât să se mute împreună în apartamentul pe care femeia îl deținea în Craiova.

Bărbatul a profitat de faptul că femeia se afla într-o altă cameră a locuinței, i-a furat portofelul cu toate documentele, un laptop, suma de 500 de lei, telefoanul, dar și autoturismul pe care femeia îl deținea.

Deși nu avea permis de conducere, individul s-a urcat la volan și a circulat pe mai multe străzi din Craiova. În cele din urmă, polițiștii l-au depistat.

Tot prejudiciul a fost recuperat, iar polițiștii au decis să întocmească un dosar penal. Magistrații au emis un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului, pe o perioadă de 30 de zile.

