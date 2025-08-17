Live TV

Video O femeie din Craiova a fost jefuită de un bărbat cunoscut pe internet. El i-a furat mașina și a fugit cu ea, deși nu avea permis

Data actualizării: Data publicării:
barbat pe strada
Foto: Captură video Digi24

O femeie din Craiova a fost tâlhărită de un bărbat pe care îl cunoscuse pe internet. Individul i-a furat banii, actele, cheile apartamentului, dar și mașina pe care a folosit-o pentru a fugi, deși nu avea permis de conducere. 

 

Cei doi s-au cunoscut pe o rețea socială, iar după o perioadă de conversații au decis să se întâlnească față în față, la Arad. Ulterior, au hotărât să se mute împreună în apartamentul pe care femeia îl deținea în Craiova.

Bărbatul a profitat de faptul că femeia se afla într-o altă cameră a locuinței, i-a furat portofelul cu toate documentele, un laptop, suma de 500 de lei, telefoanul, dar și autoturismul pe care femeia îl deținea.

Deși nu avea permis de conducere, individul s-a urcat la volan și a circulat pe mai multe străzi din Craiova. În cele din urmă, polițiștii l-au depistat.

Tot prejudiciul a fost recuperat, iar polițiștii au decis să întocmească un dosar penal. Magistrații au emis un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului, pe o perioadă de 30 de zile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
5
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
VIDEO Ungurii ne-au huiduit imnul: nu s-au putut abține la startul meciului
Digi Sport
VIDEO Ungurii ne-au huiduit imnul: nu s-au putut abține la startul meciului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Europa pregătește „plasa de siguranță” pentru Zelenski la Casa Albă...
Nicusor Dan Volodimir Zelenski 3
Președintele Nicușor Dan participă azi la o videoconferință cu...
Genist prorus inspectează o școală din Mariupol
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să...
Protest against Israel's wall
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două...
Ultimele știri
LOTO – Duminică, 17 august 2025: Peste 5,63 milioane de euro, reportul la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste 4,25 milioane de euro
Incendii de vegetație uriașe în Portugalia: Lisabona cere ajutorul Europei
Alegeri în Bolivia: țara își alege noul președinte, iar dreapta pare să fie favorită, după decenii de socialism
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N06 PERCHEZITII SEIF FURAT VO 140825_00000
Jaf de proporții în Capitală. Seif cu bunuri în valoare de 20.000 de euro, spart cu unelte improvizate
masina de politie italia
Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști
F1 (2025)
Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles
persoana care e aproape sa se inece
O tânără din Craiova a fost salvată de la înec, în Creta, de un polițist din Sebeș aflat în concediu
Universitatea Craiova
Conference League. Universitatea Craiova se impune în fața Spartak Trnava și are șanse bune de calificare în play-off
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e femeia pe care Julia Roberts a numit-o "cea mai frumoasă din lume". Cum arată azi, la 51 de ani: "Totul...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la loto. „Părinții mi-au spus că nu mai...
Adevărul
Litoralul românesc vs litoralul bulgăresc, odiseea unei rivalități fără sfârșit: „Au fost ani când bulgarii...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
I s-a spus că nu poate avea copii, dar și-a dorit să devină mamă mai presus de orice. Gina Pistol: "M-am dus...
Digi Sport
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
Ucrainenii au scufundat o navă într-un port la Marea Caspică, primul atac de acest fel din război
Newsweek
Pensionarii pierd între 90 și 420 lei la pensie peste 4 luni. Guvernul vrea să evite falimentul
Digi FM
Au fost căsătoriți 13 ani. Imagini rare cu Ben Affleck și fosta soție Jennifer Garner, împreună în public...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Un nou star britanic surprinde casele de pariuri în cursa pentru rolul lui James Bond. Actorul care rămâne în...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...