Video Patru persoane au fost reținute după percheziții într-un dosar de evaziune și fals. Prejudiciul se ridică la circa 900.000 de lei

Data actualizării: Data publicării:
politisti inarmati la perchezitii
Foto: Poliția Română

Polițiștii și procurorii au efectuat, luni, 15 decembrie, mai multe percheziții domiciliare în București și în două localități din județul Buzău, într-un dosar penal de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate, marți, 16 decembrie, la Parchet, pentru a se decide ce măsuri vor fi luate în continuare.

Potrivit Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, precum și în localitățile Râmnicu Sărat și Râmnicelu.

Acțiunea a avut loc în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.

Din cercetările efectuate a reieșit că șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani, administratori ai unor societăți comerciale din Râmnicu Sărat și Râmnicelu, ar fi indus în eroare o firmă din județul Tulcea.

Aceștia ar fi utilizat bilete la ordin și facturi pentru a crea aparența legalității unor tranzacții privind achiziționarea de mărfuri agroalimentare, producând un prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei.

Totodată, anchetatorii au stabilit că, în luna aprilie a acestui an, una dintre persoanele implicate ar fi livrat produse agroalimentare fără a le înregistra în evidența contabilă și fără a declara integral veniturile obținute, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

În plus, anchetatorii au descoperit că aceasta ar fi trecut în acte 41 de facturi care nu corespund unor tranzacții reale. Prin aceste fapte, bugetul statului ar fi fost păgubit cu peste 100.000 de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente importante pentru anchetă și suma de aproximativ 71.000 de lei.

