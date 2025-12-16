Direcția Națională Anticorupție (DNA) face, marți dimineața, percheziții la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, potrivit unor surse judiciare. Valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei, conform surselor Digi24.

Perchezițiile DNA au început, marți dimineața, la prima oră. Procurorii sunt atât la locuința fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, cât și la locuința directorului Registrului Auto Român.

Din informațiile obținute pe surse de Digi24, această anchetă vizează o tranzacție ilegală: un contract care ar fi trebuit să fie dat cu dedicație, iar în schimbul acestui favor, fostul ministru al Transporturilor ar fi încercat să dea o mită în valoare de peste 250.000 euro.

Atât Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea, cât și directorul Registrului Auto Român ar trebui să fie aduși la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Cei doi vor fi aduși de anchetatori, vor fi audiați, iar la finalul audierilor procurorii DNA vor decide dacă dispun vreo măsură împotriva acestora sau dacă ei vor fi cercetați în stare de libertate.

