Live TV

Percheziții în dosarul azilului din Timiș, unde zeci de bătrâni au fost găsiți în condiții improprii. Ce acuzații au fost aduse

Data publicării:
maini de batrani
Imagine cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente. Dosarul de cercetare este preluat de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Sunt acuzaţii de lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

 Poliţiştii din Timiş au explicat, duminică după-amiază, cum au depistat probleme la azilul de bătrâni din Lenauheim şi cum au ajuns cei internaţi aici să trăiască în condiţii mizerabile.

„La data de 5 decembrie 2025, în urma unui control comun efectuat de poliţiştii din cadrul IPJ Timiş şi lucrătorii AJPIS Timiş la un cămin din Lenauheim cu privire la faptul că persoanele vârstnice ar fi ţinute în condiţii improprii, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod legal, aflat sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare. Ulterior, în data de 10 decembrie 2025, poliţiştii, împreună cu reprezentanţii AJPIS Timiş, s-au deplasat la un imobil din Cenad, unde au găsit 78 de persoane, care erau cazate fără respectarea condiţiilor legale, fapt pentru care s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi”, a transmis IPJ Timiş, preluat de News.ro. 

La data de 12 decembrie 2025, cauzele au fost  preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, care a reunit dosarele întocmite urmând a fi făcute cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

„Având în vedere aceste aspecte, pentru administrarea probatoriului, la data de 13 decembrie 2025, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au efectuat 13 percheziţii domiciliare în judeţul Timiş, pentru ridicarea de documente referitoare la activitatea societăţii comerciale, precum şi a întregului personal implicat”, a mai precizat IPJ Timiş.

Poliţiştii şi inspectorii DGASPC Timiş au descoperit, într-o locuinţă, 76 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis în urma unor nereguli.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Tudorel Toader face un semn cu mâna
1
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
3
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
471139673_1316647062675462_1883259664117010756_n
5
Instanța a respins cererea fostului șef Romsilva: Teodor Țigan trebuie să dea înapoi...
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Digi Sport
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copil care se apara intinzand palmele
Femeie atacată și lovită de fostul partener în propria casă. „Mi-a făcut foarte mult rău. Nu am de ce să-l iert”
azil de batrani camin timis
ANPIS a făcut o sesizare penală după ce 90 de bătrâni au fost găsiți locuind în condiţii inumane la un centru din Timiș
batrani care se tin de mana
Bătrâni găsiți în condiții improprii într-o casă din Timiș, după ce căminul în care erau internați a fost închis pentru nereguli
masina de politie
Descinderi în Dolj într-un dosar de delapidare: funcționari suspectați că și-au însușit bonuri valorice de carburant
DROGURI SI BANI
Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia
Recomandările redacţiei
2025-12-07-4049
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea...
Dmitri Peskov
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două...
puțuri petroliere în Rusia
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru...
Ultimele știri
Braşov: Bărbat accidentat, extras de salvamontişti din zona Văii Viştişoara după o intervenţie de 16 ore
Ce spune noul primar al Capitalei despre ruperea Coaliției: E momentul ca partidele să fie responsabile
Zelenski a ajuns la Berlin, unde vor avea loc discuții pentru pace în Ucraina. Ce vrea el să-i convingă pe responsabilii americani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, copia fidelă a lui Kate Middleton, a fost în centrul atenției la slujba de Crăciun. Momentul...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Nepotul lui Silvio Berlusconi, un star în ascensiune! Prima mare reușită în carieră pentru puștiul de 15 ani
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
„E ca cerul lui Bacovia!”. Mihai Stoica a anunțat ce șanse are Bîrligea să joace în derby-ul FCSB – Rapid...
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Șomajul este perioadă contributivă la pensie? Ce prevede legea și în ce condiții se ia în calcul
Digi FM
Cum arată și cu ce se ocupă Natalia Oreiro în 2025. Cele mai recente imagini i-au surprins pe fani: „Ești...
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-au numit străinii pe Gigi Becali, după ce au auzit ce a declarat: au folosit doar TREI...
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Timothée Chalamet, deloc modest când vine vorba despre rolul din „Marty Supreme”: „Este cea mai bună...
Adevarul
Cum a pierdut România Bucureștiul. Cronica unui festival criminal de corupție, incompetență și orgolii, care...
Newsweek
Cine poate scăpa de plata CASS la pensie? Un pensionar a reușit prin depunerea unui document
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Noi dezvăluiri despre moartea actorului Peter Greene. Ce au găsit polițiștii în apartamentul starului din...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție