Data publicării:
ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română.

Polițiștii și procurorii din Gorj au efectuat miercuri dimineață 41 de percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor cabinete de medicină a muncii, într-un dosar în care 31 de persoane ar fi obținut și folosit ilegal documente medicale ce atestau că sunt inapte pentru munca în folosul comunității. Aproximativ 36 de persoane, dintre care șapte cadre medicale, au fost duse la audieri la parchet.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, cu sprijinul altor structuri din cadrul IPJ Gorj și Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj. În cadrul acțiunii au fost puse în executare 41 de mandate de percheziție domiciliară, vizând atât locuințele persoanelor fizice, cât și sediile cabinetele medicale implicate.

„Mandatele de percheziție au fost puse în executare în vederea probării activității infracționale într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals”, a transmis miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022-2025, 31 de persoane ar fi obținut și folosit ilegal documente medicale prin care se atesta că ar fi inapte din punct de vedere medical, cu scopul de a se sustrage de la executarea obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, măsură dispusă anterior de instanțele de judecată.

În urma perchezițiilor, aproximativ 36 de persoane au fost aduse la sediul parchetului din Târgu Jiu pentru audieri, dintre care șapte sunt cadre medicale implicate în emiterea documentelor.

Autoritățile continuă cercetările pentru clarificarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale împotriva celor implicați.

