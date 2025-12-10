Bătrâni găsiți în condiții improprii într-o casă din Timiș, după ce căminul în care erau internați a fost închis pentru nereguli

Zeci de bătrâni au fost găsiți în condiții improprii într-o locuință, după ce căminul în care au fost internați a fost închis în urma unor nereguli. Descoperirea a fost făcută de polițiștii și inspectorii DGASPC Timiș, iar locuința ar aparține directoarei de la unitatea care a fost închisă.

Căminul de bătrâni din comuna Lenauheim, județul Timiș, a fost închis în urma unui control efectuat de poliţiştii şi inspectori de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS). În timpul acțiunii au fost descoperite o serie de nereguli, printre care faptul că în documente apăreau mai multe persoane internate decât capacitatea centrului.

În urma controlului s-a dispus mutarea bătrânilor în alte centre autorizate, conform News.ro.

Ulterior, poliţiştii şi inspectori de la DGASPC Timiş au făcut un nou control, de data aceasta la o locuință din localitatea Cenad, care ar aparţine directoarei Căminului de bătrâni de la Lenauheim. În această locuință au fost găsiţi 74 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii.

„La data de 10 decembrie 2025, în jurul orei 15:00, poliţiştii Serviciului de Ordine Publică Timiş împreună cu cei din Sânnicolau Mare şi cu reprezentanţii AJPIS Timiş, s-au deplasat la un imobil din localitatea Cenad, unde au depistat 74 de persoane în vârstă, care erau cazate fără îndeplinirea condiţiilor legale”, a anunțat miercuri seară IPJ Timiş.

A fost solicitată ambulanţa pentru evaluarea stării de sănătate a bătrânilor şi oferirea îngrijirilor medicale de specialitate, acestea urmând să fie relocați de către reprezentanţii DGASPC Timiş.

„Din primele verificări, persoanele erau înregistrate la un cămin de persoane vârstnice cu sediul în Lenauheim”, a mai transmis IPJ Timiş.

A fost deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi se fac cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare.

