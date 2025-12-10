Live TV

Bătrâni găsiți în condiții improprii într-o casă din Timiș, după ce căminul în care erau internați a fost închis pentru nereguli

Data publicării:
batrani care se tin de mana
A fost deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi. Imagine cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Zeci de bătrâni au fost găsiți în condiții improprii într-o locuință, după ce căminul în care au fost internați a fost închis în urma unor nereguli. Descoperirea a fost făcută de polițiștii și inspectorii DGASPC Timiș, iar locuința ar aparține directoarei de la unitatea care a fost închisă.

Căminul de bătrâni din comuna Lenauheim, județul Timiș, a fost închis în urma unui control efectuat de poliţiştii şi inspectori de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS). În timpul acțiunii au fost descoperite o serie de nereguli, printre care faptul că în documente apăreau mai multe persoane internate decât capacitatea centrului.

În urma controlului s-a dispus mutarea bătrânilor în alte centre autorizate, conform News.ro.

Ulterior, poliţiştii şi inspectori de la DGASPC Timiş au făcut un nou control, de data aceasta la o locuință din localitatea Cenad, care ar aparţine directoarei Căminului de bătrâni de la Lenauheim. În această locuință au fost găsiţi 74 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii.

„La data de 10 decembrie 2025, în jurul orei 15:00, poliţiştii Serviciului de Ordine Publică Timiş împreună cu cei din Sânnicolau Mare şi cu reprezentanţii AJPIS Timiş, s-au deplasat la un imobil din localitatea Cenad, unde au depistat 74 de persoane în vârstă, care erau cazate fără îndeplinirea condiţiilor legale”, a anunțat miercuri seară IPJ Timiş.

A fost solicitată ambulanţa pentru evaluarea stării de sănătate a bătrânilor şi oferirea îngrijirilor medicale de specialitate, acestea urmând să fie relocați de către reprezentanţii DGASPC Timiş.

„Din primele verificări, persoanele erau înregistrate la un cămin de persoane vârstnice cu sediul în Lenauheim”, a mai transmis IPJ Timiş.

A fost deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi se fac cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare.

Citește și: 

Bătrânii care nu se dau duși din casele lor. Cum arată viața într-un sat cu doar 10 localnici. „Nu prea mai suntem”

Case părăsite, ulițe pustii. Cum arată viața în satele României în care mai trăiesc doar câțiva bătrâni: „E greu tare, vai de noi”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
Petrolier rusesc
2
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Lippstadt
3
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
4
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
5
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Digi Sport
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
doctorita profimedia-1025086421
Doctoriță cercetată după ce nu s-a prezentat la locul de muncă, deşi figura ca fiind prezentă tot programul
accident dn6 ambulanta privata
Accident mortal pe DN6: O pacientă a decedat după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată
masina de politie
Un învățător din Timiș a fost reținut de poliție după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani
N13 INCENDIU SCOALA TM-TEL DIR_00935
Incendiu puternic la o școală din Timiș: 80 de persoane evacuate. Focul s-a extins la o casă din apropiere
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Doi bărbaţi suspectaţi că au bătut un bărbat din Timiș și i-au dat foc au fost reţinuţi. Ce nu au putut stabili anchetatorii
Recomandările redacţiei
f3 a
Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului...
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea...
vehicul militar vlah
Premieră pentru România: Vehicul blindat 4x4 la standarde NATO...
Ultimele știri
Momentul în care dronele marine ucrainene atacă și avariază un alt petrolier al „flotei fantomă” rusești în Marea Neagră
Papa Leon susține că politica lui Trump ar putea submina unitatea transatlantică. Avertisment despre acordul pentru pace în Ucraina
Accidentul de pe Autostrada A3: viața șoferului de TIR a fost salvată de trei militarii francezi din batalionul de la Cincu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de...
Fanatik.ro
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut...
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Digi FM
Cum se simte acum Miss Jamaica, după ce s-a ales cu răni grave la Miss Universe. A suferit o hemoragie...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
45 de ani de la moartea lui John Lennon. Cine a fost cu el în ultimele clipe și unde e azi asasinul lui: L-am...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon?
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț