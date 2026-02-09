Live TV

EPPO, DNA și DLAF vor avea acces la informații despre proiecte cu fonduri europene. „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”

dragos pislaru
Dragoș Pîslaru. Foto: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat semnarea protocoalelor de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) și Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), prin care aceste instituții primesc acces direct și complet la baza de date MySMIS, care conține toate proiectele finanțate din fonduri europene gestionate de minister.

„Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată. Asta înseamnă anchete mai rapide, mai bine fundamentate și, mai ales, un control mai bun al banilor publici”, a scris Pîslaru, luni pe Facebook. 

Ministrul a explicat că MySMIS conține toate datele relevante despre proiectele de coeziune finanțate din fonduri europene: beneficiari, contracte, plăți, indicatori și stadiul de implementare. 

Practic, MySMIS este baza de date oficială a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în care se înregistrează toate proiectele finanțate din fonduri europene în România, în special cele din politica de coeziune.

„De acum înainte, procurorii și structurile de control vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu aceste proiecte, fără intermedieri, fără întârzieri și fără opacitate administrativă”, a subliniat el.

„Banii europeni sunt bani publici, iar fiecare euro furat sau folosit incorect înseamnă mai puține spitale, mai puține școli, mai puțină infrastructură pentru oameni. Cine lucrează corect va avea în continuare sprijinul statului; cine încearcă să fure va avea în față un stat care cooperează strâns cu instituțiile naționale și europene de integritate”, a mai transmis ministrul.

Pîslaru a mai precizat că nu îl interesează doar câți bani se absorb, ci cum sunt folosiți.

„De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituțiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA și DLAF. Aceasta este direcția pe care vreau să o consolidăm mai departe: mai multă transparență, mai mult control și toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”, a conchis el.

