Procurorul general: Sunt indicii că noul Cod penal este neconstituțional

Sunt indicii serioase ca noul Cod Penal este neconstituţional, pentru că nu asigură suficientă protecţie cetăţenilor împotriva corupţiei. Sunt declaraţii făcute, miercuri, de procurorul general Augustin Lazăr, care a anunţat că numai pentru abuz în serviciu peste 2000 de inculpaţi ar fi achitaţi, iar statul ar pierde peste 4 miliarde de lei, prejudiciul cauzat de aceştia.

„Există niște indicii foarte serioase că acest text de lege, în măsura în care el ar fi adoptat, ar fi neconstituțional. Că ar leza articolul 11 din Constituție, în măsura în care nu ar asigura o protecție efectivă cetățenilor, așa cum ne-am angajat noi prin Convenția de combatere a corupției din 2003, de la New York. Prin urmare, statul român trebuie să își îndeplinească, cu bună credință, angajamentele pe care le-a luat și să asigure și o protecție efectivă cetățenilor împotriva corupției. Este semnatar al acestei Convenții”, a spus Augustin Lazăr.

„În ultimele două zile, Ministerul Public a realizat un studiu de impact pentru a vedea ce s-ar întâmpla dacă acest text de lege ar intra în vigoare. Mai întâi, în ultimii patru ani au fost trimişi în judecată 2.099 de inculpaţi, funcţionari publici, aleşi locali, judeţeni, la nivel central pentru comiterea unor fapte de abuz în serviciu. Am căutat printre aceşti inculpaţi să vedem dacă vreunul dintre ei au comis faptele pentru sine sau pentru rude. Şi nu am găsit niciun caz, (...) presupune mereu folosirea unor terţi, a unor oameni de paie care primesc foloasele respective şi dispar după acel paravan. Potrivit acestui proiect de articol, infracţiunea de abuz în serviciu ar fi discriminată. Ceea ce ar rămâne în Codul penal este doar aşa, o formă de text, care ar indica faptul că nu s-a abrocat total abuzul în serviciu, însă în practică, dacă în ultimii patru ani nu am întâlnit niciun caz care să privească tipologia care este reţinută în acest text, înseamnă că textul este pur formal. Ar rezulta că toţi cei 2.099 de inculpaţi ar fi achitaţi, iar prejudiciul de peste 4 miliarde de lei nu ar mai fi recuperat”, a precizat procurorul general.

Întrebat de jurnalişti dacă a mai văzut „aşa grabă” în modificarea legislaţiei penale, Lazăr a punctat că „niciodată nu a fost vreo tentativă de a dezincrimina o faptă gravă aşa cum este abuzul în serviciu”.



„Evident că niciodată nu a fost o asemenea grabă în discutarea, în analizarea unui text de lege, dar niciodată nu a fost vreo tentativă de a dezincrimina o faptă gravă aşa cum este abuzul în serviciu. Şi vă rog să observaţi că noi am intrat în Uniunea Europeană cu gândul că adoptăm cadrul legal al lumii civilizate, iar funcţionarii publici şi aleşii se vor orienta după acest cadru legal, să-l respecte. Ei bine, în mod surprinzător, aparenţa acum este aceea că legile s-ar face după moravurile sau năravurile inculpaţilor şi nu după standardele pe care noi trebuie să le adoptăm ca stat al Uniunii Europene”, a spus Lazăr.

Deși miercuri erau anunțate doar dezbateri asupra modificărilor formulate la Codul penal, la solicitarea liderului de grup al PSD, Daniel Suciu, plenul Camerei Deputaţilor a decis să dea și votul final. La votul pe articole, majoritatea PSD-ALDE a aprobat articolul privind abuzul în serviciu în forma ieșită din Comisia Iordache. Adică, în sensul dezincriminării parțiale a infracțiunii.

Surse: Digi24, Agerpres, news.ro

Etichete:

,

,

,