Radu Marinescu, ministrul Justiției, a furnizat, în direct la Digi24, detalii despre modul în care Abdullah Atas, cetățeanul turc care în 2015 a omorât un polițist, a primit permisie din partea reprezentanților Penitenciarului Rahova. Potrivit ministrului, afaceristul turc a mai beneficiat de peste 20 de permisii în anii petrecuți în închisoare și, datorită comportamentului său, se afla în detenție în regim semi-deschis.

„Prin trecerea timpului și prin comportamentul bun până la acest moment, pe care l-a avut, s-a decis trecerea sa în regim semi-deschis. A fost recompensat de 72 de ori în sistemul penitenciar, a avut 24 de permisii de ieșire din penitenciar, fără a se fi întâmplat până în momentul de față nimic”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre afaceristul turc căutat în prezent de polițiști.

Radu Marinescu a mai subliniat că vor exista „verificări foarte amănunțite” la nivelul Penitenciarului Prahova și că vor fi luate „cele mai ferme măsuri” dacă vor fi identificate probleme.

Ministrul a explicat că politica penală a statului român are și „componenta restaurativă”, care dă posibilitatea reeducării unei persoane „chiar în ipoteza săvârșirii unor infracțiuni foarte grave”.

Potrivit ministrului, există angajați specializați în cadrul penitenciarelor din țară care evaluează deținuții „în privința comportamentului”.

Aceștia, potrivit lui Radu Marinescu, stabilesc dacă un deținut și-a modificat atitudinea „față de valorile sociale” și dacă poate face tranziția „către forme mai relaxate de privare de libertate”.

„Acest lucru se întâmplă etapizat. Acest om executase 10 ani din pedeapsă. S-a apreciat în timp, în cei 10 ani de zile, prin evaluarea sa sistematică. Evaluarea se face de către specialiști, studiindu-i comportamentul, atitudinea, participarea la alte activități din penitenciar”, a adăugat Radu Marinescu.

Abdullah Atas a fost dat în urmărire națională pe parcursul zilei de luni, 26 ianuarie, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova, după ce, pe 23 ianuarie, a primit o permisie de 3 zile.

Reacția ministrului Justiției pe tema afaceristului turc evadat poate fi urmărită de la minutul 3:36:

Editor : M.G.