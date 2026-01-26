Live TV

Exclusiv Ministrul Justiției explică de ce afaceristul turc a primit permisie, deși era condamnat la 22 de ani, după ce a omorât un polițist

Data actualizării: Data publicării:
radu marinescu
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a furnizat, în direct la Digi24, detalii despre modul în care Abdullah Atas, cetățeanul turc care în 2015 a omorât un polițist, a primit permisie din partea reprezentanților Penitenciarului Rahova. Potrivit ministrului, afaceristul turc a mai beneficiat de peste 20 de permisii în anii petrecuți în închisoare și, datorită comportamentului său, se afla în detenție în regim semi-deschis.

„Prin trecerea timpului și prin comportamentul bun până la acest moment, pe care l-a avut, s-a decis trecerea sa în regim semi-deschis. A fost recompensat de 72 de ori în sistemul penitenciar, a avut 24 de permisii de ieșire din penitenciar, fără a se fi întâmplat până în momentul de față nimic”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre afaceristul turc căutat în prezent de polițiști.

Radu Marinescu a mai subliniat că vor exista „verificări foarte amănunțite” la nivelul Penitenciarului Prahova și că vor fi luate „cele mai ferme măsuri” dacă vor fi identificate probleme.

Ministrul a explicat că politica penală a statului român are și „componenta restaurativă”, care dă posibilitatea reeducării unei persoane „chiar în ipoteza săvârșirii unor infracțiuni foarte grave”.

Potrivit ministrului, există angajați specializați în cadrul penitenciarelor din țară care evaluează deținuții „în privința comportamentului”.

Aceștia, potrivit lui Radu Marinescu, stabilesc dacă un deținut și-a modificat atitudinea „față de valorile sociale” și dacă poate face tranziția „către forme mai relaxate de privare de libertate”. 

„Acest lucru se întâmplă etapizat. Acest om executase 10 ani din pedeapsă. S-a apreciat în timp, în cei 10 ani de zile, prin evaluarea sa sistematică. Evaluarea se face de către specialiști, studiindu-i comportamentul, atitudinea, participarea la alte activități din penitenciar”, a adăugat Radu Marinescu.

Reamintim că Abdullah Atas a fost dat în urmărire națională pe parcursul zilei de luni, 26 ianuarie, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova, după ce, pe 23 ianuarie, a primit o permisie de 3 zile. Detalii, aici

Reacția ministrului Justiției pe tema afaceristului turc evadat poate fi urmărită de la minutul 3:36: 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
ciprian ciucu
3
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
4
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Iarnă, Murmansk
5
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Digi Sport
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Locul crimei din Cenei
Prima reacție a ministrului Justiției după crima din Cenei. El anunță un grup de lucru pentru reducerea vârstei de răspundere penală
abdullah atas2
Turcul care a omorât în 2015 un polițist român, căutat în toată țara. Atas Abdullah nu s-a mai întors la pușcărie după o permisie
ilie bolojan si radu marinescu
Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă e posibil să ajungă ministru interimar al Justiției, după scandalul plagiatului
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Nicușor Dan, reacție tranșantă în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante în care să mă implic”
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îl apără pe Radu Marinescu, acuzat de plagiat, și-l avertizează pe Ilie Bolojan referitor la o eventuală remaniere
Recomandările redacţiei
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Cele mai grele cinci funcții de conducere de la Bruxelles: cine sunt...
Gas pipeline with Russian flag.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de...
2025-06-23-0686
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Cotroceni, înainte de...
Ședință de guvern.
Coaliția se reunește azi în ședință: reforma administrativă, pe masa...
Ultimele știri
Iarnă grea în Germania: ninsorile abundente și ploaia înghețată au dat peste cap traficul. Probleme majore în Berlin
Nemulțumiri în rândul pacienților legate de prima zi neplătită din concediile medicale. Au loc discuții la Ministerul Sănătății
Medicii veterinari protestează, astăzi, în Piaţa Victoriei, faţă de reducerea finanţării serviciilor sanitar-veterinare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Ce a pățit, de fapt, Sorana Cîrstea la meciul cu Osaka din Australia. Anunțul e surprinzător: ”Mi s-a...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad! Tavi Popescu? Trage ca văcarul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...