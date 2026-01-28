Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, că autoritățile analizează posibilitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv a vârstei de la care aceasta poate fi angajată, pe fondul creșterii infracționalității juvenile, fenomen influențat de expunerea copiilor la conținut violent pe rețelele de socializare și de accesul facil la substanțe interzise.

În acest context, ministrul a precizat că a fost constituit un grup de lucru care analizează oportunitatea modificării cadrului legal privind antrenarea răspunderii penale pentru minori, una dintre componentele avute în vedere fiind vârsta.

Întrebat dacă există un termen până la care grupul de lucru ar putea veni cu un rezultat concret, Radu Marinescu a afirmat că autoritățile își doresc finalizarea analizei cât mai repede, însă fără a grăbi procesul.

„Nu putem grăbi un proces de elaborare științific. Ce ne dorim? O legislație făcută în pripă, care după o lună, două, trei sau un an, doi, să se demonstreze contraproductivă? Sau vrem o legislație atent gândită, atent calibrată, stabilă, care să reziste în timp și să dea rezultate?”, a declarat ministrul.

„Schimbările din societate influențează dezvoltarea minorilor ”

Ministrul Justiției a arătat că societatea se află într-un proces de schimbare, iar acest lucru se reflectă și în dezvoltarea minorilor.

„Societatea evoluează, societatea se schimbă. Corespunzător, se schimbă și datele psihosomatice ale persoanei”, a spus Radu Marinescu.

Acesta a subliniat că minorii au acces la informație, de multe ori într-un mod nociv, prin intermediul rețelelor de socializare, unde există frecvent conținuturi violente care pot influența negativ formarea mentală.

Potrivit ministrului, toate aceste aspecte pot conduce, în unele cazuri, la o maturizare mai timpurie a persoanei, motiv pentru care este necesară o discuție cu specialiștii și cu toți cei implicați.

Autoritățile analizează mai multe variante privind vârsta răspunderii penale

Radu Marinescu a precizat că, în prezent, vârsta răspunderii penale este de 14 ani și că sunt analizate mai multe variante: „Vom concluziona la final asupra oportunității scăderii vârstei de răspundere penală a minorului, dacă menținem pragul actual sau dacă introducem alte condiții, inclusiv pe baza discernământului. Există și alte state europene care au astfel de politici”.

Ministrul Justiției a reiterat că grupul de lucru nu va întârzia nejustificat formularea concluziilor, însă nici nu va accelera un demers care trebuie să fie „un lucru solid și bun pentru toată societatea”.

Editor : A.D.