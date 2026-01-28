Live TV

Video Ministrul Justiţiei: „Analiza privind răspunderea penală a minorilor nu va fi grăbită. Vrem o legislaţie care să reziste în timp”

Data actualizării: Data publicării:
Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Din articol
„Schimbările din societate influențează dezvoltarea minorilor” Autoritățile analizează mai multe variante privind vârsta răspunderii penale

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, că autoritățile analizează posibilitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv a vârstei de la care aceasta poate fi angajată, pe fondul creșterii infracționalității juvenile, fenomen influențat de expunerea copiilor la conținut violent pe rețelele de socializare și de accesul facil la substanțe interzise.

În acest context, ministrul a precizat că a fost constituit un grup de lucru care analizează oportunitatea modificării cadrului legal privind antrenarea răspunderii penale pentru minori, una dintre componentele avute în vedere fiind vârsta.

Întrebat dacă există un termen până la care grupul de lucru ar putea veni cu un rezultat concret, Radu Marinescu a afirmat că autoritățile își doresc finalizarea analizei cât mai repede, însă fără a grăbi procesul.

„Nu putem grăbi un proces de elaborare științific. Ce ne dorim? O legislație făcută în pripă, care după o lună, două, trei sau un an, doi, să se demonstreze contraproductivă? Sau vrem o legislație atent gândită, atent calibrată, stabilă, care să reziste în timp și să dea rezultate?”, a declarat ministrul.

„Schimbările din societate influențează dezvoltarea minorilor

Ministrul Justiției a arătat că societatea se află într-un proces de schimbare, iar acest lucru se reflectă și în dezvoltarea minorilor.

„Societatea evoluează, societatea se schimbă. Corespunzător, se schimbă și datele psihosomatice ale persoanei”, a spus Radu Marinescu.

Acesta a subliniat că minorii au acces la informație, de multe ori într-un mod nociv, prin intermediul rețelelor de socializare, unde există frecvent conținuturi violente care pot influența negativ formarea mentală.

Potrivit ministrului, toate aceste aspecte pot conduce, în unele cazuri, la o maturizare mai timpurie a persoanei, motiv pentru care este necesară o discuție cu specialiștii și cu toți cei implicați.

Autoritățile analizează mai multe variante privind vârsta răspunderii penale

Radu Marinescu a precizat că, în prezent, vârsta răspunderii penale este de 14 ani și că sunt analizate mai multe variante: „Vom concluziona la final asupra oportunității scăderii vârstei de răspundere penală a minorului, dacă menținem pragul actual sau dacă introducem alte condiții, inclusiv pe baza discernământului. Există și alte state europene care au astfel de politici”.

Ministrul Justiției a reiterat că grupul de lucru nu va întârzia nejustificat formularea concluziilor, însă nici nu va accelera un demers care trebuie să fie „un lucru solid și bun pentru toată societatea”.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Digi Sport
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
retele sociale
Încă o țară europeană va interzice accesul minorilor la rețelele sociale. De când intră în vigoare măsura
Radu Marinescu.
Marinescu: Trebuie brățări electronice pentru deținuții în permisie. Nu putem angaja agenți, suntem în zodia restricțiilor financiare
CNA dezinformari retele socializare
Comisia Europeană: Franţa are dreptul să interzică reţelele de socializare pentru minorii sub 15 ani
Child refugee hand holding a metal fence. Social problem of war migrants.
Lege dură pentru minori într-o țară din Europa: Copiii de 13 ani ar putea răspunde penal pentru fapte grave
cluster of French flags on the facade of the Bourbon Palace, seat of the National Assembly in Paris, France
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari
Recomandările redacţiei
Untitled
Noi date în ancheta accidentului în care au murit 7 oameni. Droguri...
pădure baile felix
Dosar penal după defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix...
Donald Trump
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se...
soare la apus iarna
Meteorologii anunță ce se va întâmpla cu vremea în februarie: „O lună...
Ultimele știri
Sondaj: Ce vor românii în 2026? Creșterea veniturilor și încheierea războiului din Ucraina, în topul clasamentului
Fostul deputat Ilie Niţă, anchetat în 2018 pentru instigare la abuz în serviciu, hirotonit preot. „Chemarea sa e izvorâtă din vocaţie”
Ilie Bolojan, primit de Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte din delegația care îl însoțește pe premier
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua!
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Harta chiriilor din București în 2026: prețuri actualizate pentru garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte...
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN