Reacția lui Valer Dorneanu la dezvăluirea șefei ICCJ privind discuția pe întuneric

Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Valer Dorneanu, a declarat miercuri că i-a trimis să citească soluţia pe toţi cei care l-au întrebat despre justificarea deciziei CCR privind completurile de cinci judecători de la Instanţa supremă. „Nu fac niciun comentariu la declaraţii pe care le-ar fi dat doamna Tarcea”, a mai spus el, adăugând că o respectă.

Întrebat despre declaraţiile preşedintelui Înaltei Curţi, Cristina Tarcea, care a afirmat că a discutat „pe întuneric” cu preşedintele CCR despre decizia privind completurile de cinci judecători şi că a fost pusă să-şi lase telefonul în anticameră, Dorneanu a răspuns: „Eu nu comentez ce au declarat personalităţi publice, mai ales dintre acelea care ocupă funcţii importante şi pe care eu le respect. Singura precizare pe care vreau să o fac în legătură cu tema discuţiei şi de la care a plecat se pare declaraţia şi anume completurile de cinci (judecători - n.r.) - oricine m-a întrebat înainte, după despre justificarea deciziei noastre i-am trimis să citească decizia şi am zis că nu are niciun rost să fac eu alte argumente, alte justificări şi alte comentarii. Orice comentariu cu privire la completul de cinci le găsiţi în decizia Curţii. Nu fac niciun comentariu la declaraţii pe care le-ar fi dat doamna Tarcea”.

Cristina Tarcea a afirmat miercuri că a avut o discuţie cu Valer Dorneanu despre decizia cu privire la completurile de cinci judecători, după ce s-a constatat conflictul juridic de natură constituţională, dar şi cu Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, pe tema completurilor de trei judecători de la Instanţa supremă.

„Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de cinci judecători, la foarte scurt timp după ce s-a pronunţat decizia prin care s-a constatat conflictul juridic de constituţionalitate. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum e că am fost pusă să-mi ţin telefonul în anticameră, iar discuţia s-a purtat pe întuneric. Atât de întuneric, încât, la final, am luat haina domnului Dorneanu pe mine. Iar discuţia cu domnul Ciorbea a fost foarte recentă şi a vizat completele de trei judecători. Amănunte... altă dată", a declarat şefa Instanţei supreme, la sediul CSM.

Întrebată ce temă a avut discuţia cu Dorneanu, Tarcea a spus: „O justificare a deciziei pronunţate pe completurile de cinci judecători. Decizia lor”.

Sursa: Agerpres

