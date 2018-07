Replică fără echivoc a Cristinei Tarcea, șefa ICCJ, în disputa cu Toader

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a spus, marţi, întrebată despre acuzaţiile la adresa sa din partea ministrului Justiţiei, că ea nu poate comenta „cine cât înţelege şi cât poate să înţeleagă”. Şefa instanţei supreme a mai afirmat că atunci când a spus că decizia în cazul revocării şefei DNA a fost politizată singura sa intenţie a fost să îşi exprime crezul că factorul politic trebuie să se ţină departe de autoritatea judecătorească, iar dacă acest lucru înseamnă a face politică, atunci face politică: „Dacă asta înseamnă a face politică, ei, bine, fac politică”. De asemenea, întrebată dacă crede că a devenit o ţintă pentru Tudorel Toader, Cristina Tarcea a răspuns: „A, nu cred că domnul ministru al Justiţiei se coboară până la nivelul meu, sub nicio formă”.

„Cu două zile înainte de odiosul interviu, Inspecţia Judiciară a solicitat tuturor instanţelor din ţară, inclusiv ICCJ, să prezinte situaţia hotărârilor restante. Să înţeleg de aici că Inspecţia Judiciară a făcut presiuni asupra judecătorilor? Exact acelaşi lucru l-am făcut şi eu”, a declarat Cristina Tarcea, care a fost acuzată de presiuni asupra magistraţilor după ce a spus că le-a dat termen acestora ca până la 1 septembrie să motiveze toate deciziile.

Întrebată dacă crede că a devenit o ţintă pentru Tudorel Toader, Cristina Tarcea a răspuns: „A, nu cred că domnul ministru al Justiţiei se coboară până la nivelul meu, sub nicio formă”.

De asemenea, ea a fost întrebată dacă prin afirmaţiile potrivit cărora decizia în cazul revocării şefei DNA intenţia sa a fost să îl critice pe ministrul Justiţiei şi a răspuns că singura sa intenţie a fost să îşi exprime crezul că factorul politic trebuie să se ţină departe de autoritatea judecătorească, iar dacă acest lucru înseamnă a face politică, atunci face politică.

„Nu pot eu să comentez cine cât înţelege şi cât poate să înţeleagă. Intenţia mea a fost una singură: să-mi exprim cu sinceritate crezul că întotdeauna elementul politic, factorul politic, trebuie să se ţină cât mai departe de autoritatea judecătorească. Dacă asta înseamnă a face politică, ei, bine, fac politică”, a afirmat Tarcea.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a afirmat, într-un interviu pentru Realitatea TV, comentând decizia de revocare a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, că decizia a fost „inadmisibil de mult politizată”, ea declarându-se „intrigată”.

„Nu am să vorbesc în numele colegilor mei judecători, pentru că nu am discutat cu dânşii aspectele astea. Am să vorbesc în numele meu şi am să vă spun că am privit, nu neapărat cu îngrijorare, dar intrigată tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că mi s-a părut atât de inadmisibil de politizat totul, încât nu am ştiut exact ce se întâmplă şi nu am ştiut în ce măsură o structură care face parte, pînă la urma, potrivit Constituţiei, din autoritatea judecatorească, trebuie să facă obiect de dispută al atâtor dispute politice”, a declarat preşedintele ICCJ despre decizia de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

Ea a mai spus că nu i se pare normal ca iniţiativa revocării să pornească din mediul politic, iar un ministru al Justiţiei să sesizeze Curtea Constituţională pe un astfel de aspect.

„Asta nu mi se pare normal şi nu trebuie să se întâmple. Este adevărat că statutul procurorului este destul de incert, potrivit Constitutiei noastre, lăsăm la o parte că nimeni nu are drept obiectiv lămurirea anumitor aspecte destul de neclare şi confuze din Constituţia României, dar atât timp cât o structură face parte din autoritatea judecătoarească, haideţi să nu facem campanii electorale, să nu facem acţiuni politice, implicând acea structură a autorităţii judecătoreşti. Nu mi se pare normal ca iniţiativa revocării să pornească din mediul politic, nu mi se pare normal ca un ministru al Justiţiei să sesizeze Curtea Constituţională pe un aspect până la urmă comun al revocării unui procuror şef, nu mi se pare normal ca acelaşi aspect să ridice probleme de revocare, de suspendare a preşedintelui ţării. Este inadmisibil de mult politizat acest aspect şi nu mi-aş mai dori să se întâmple”, a adăugat Cristina Tarcea.

Criticată de Dragnea și Toader

De asemenea, ea a anunţat că le-a dat termen judecătorilor până la 1 septembrie pentru a motiva toate deciziile, ea afirmând că în caz contrar va fi sesizată Inspecţia Judiciară.

După aceaste declaraţii, ea a fost criticată atât de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, cât şi de liderul PSD, Liviu Dragnea.

„Să înţelegem că este normal ca un judecător de rang înalt să facă politică? Să înţelegem că nu este normal ca un ministru să critice un judecător, dar este normal ca un judecător să critice un ministru?”, a reacţionat Tudorel Toader printr-un mesaj postat pe Facebook.

La rândul său, Liviu Dragnea, s-a declarat "şocat" de afirmaţiile preşedintelui instanţei supreme, el susţinând că Tarcea "a spus-o cu subiect şi predicat că se face presiune să se facă motivarea mai repede, să se facă procesul mai repede" şi că este o presiune clară asupra judecătorilor în dosarul său, în care a fost condamnat în primă instanţă la trei ani şi jumătate de închisoare.

„Am văzut-o pe doamna Tarcea, preşedinta Curţii Supreme. Pentru mine a fost mai mult decât şocant să citesc şi ulterior să urmăresc ce a spus cu presiune clară asupra judecătorilor. A spus-o cu subiect şi predicat că se face presiune să se facă motivarea mai repede, să se facă presiune să se facă procesul mai repede şi că acum sunt în căutare de judecători să se găsească minim trei din cinci”, a declarat Liviu Dragnea, duminică seară, la România TV.

Sursa: Digi24, News.ro

Etichete:

,

,

,

,

,

,