Live TV

Video&Foto Rețea de trafic de persoane, acuzată că a exploatat sexual tinere în Europa timp de 5 ani. Percheziții în patru judeţe şi în Capitală

Data publicării:
masini de politie la perchezitii
Foto: Poliția Română
Din articol
Venituri ilegale de peste 300.000 de lei

Poliţiştii bucureşteni şi procurorii DIICOT au făcut, joi, 19 percheziţii în judeţele Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Vaslui şi în Capitală, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, complicitate la această infracţiune şi mărturie mincinoasă. Potrivit anchetatorilor, doi bărbaţi şi o femeie ar fi exploatat sexual timp de cinci ani patru tinere în ţări din Vestul Europei, obţinând astfel venituri ilegale de peste 300.000 de lei.

Poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au pus în aplicare 19 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Vaslui şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism şi mărturie mincinoasă, informează, joi, Poliţia Română, potrivit News.ro. 

Din probele administrate a reieşit că, începând cu anul 2021, trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, membre ale aceleiaşi familii, ar fi constituit, în Bucureşti, o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor venituri facile din exploatarea sexuală a unor tinere. Astfel, una dintre persoane, de 26 de ani, în calitate de lider al grupului infracţional organizat, ar fi recrutat, la diferite intervale de timp, patru victime. Aceasta, prin inducere în eroare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, le-ar fi determinat să practice prostituţia pe teritoriul mai multor state din vestul Europei în beneficiul material al membrilor grupării, precizează sursa citată. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit aceleiaşi surse, liderul grupului şi-ar fi asumat achiziţionarea biletelor de avion către statele de destinaţie, stabilirea locaţiilor de cazare, precum şi a tarifelor şi serviciilor ce urmau a fi prestate de victime.

„Victimele ar fi fost conduse în afara ţării de către un alt membru al grupului, o femeie, de 57 de ani, care ar fi asigurat transportul persoanelor vătămate la locaţiile de cazare, exercitând totodată activităţi de supraveghere şi control asupra acestora. Tot aceasta ar fi colectat sumele de bani obţinute din practicarea prostituţiei, pe care ulterior le-ar fi transferat către ceilalţi membri ai grupării aflaţi pe teritoriul României, unde cel de al treilea membru al grupului ar fi avut rolul de a le gestiona”, explică anchetatorii.

Investigaţiile efectuate până în prezent au arătat că membrii grupului infracţional organizat ar fi obţinut peste 300.000 de lei din exploatarea sexuală a victimelor.

De asemenea, cercetările au reliefat că, în intervalul 2020 – 2025, alte două persoane, cu vârste de 30 şi 48 de ani, ar fi exploatat sexual trei tinere pe care le-ar fi recrutat prin metoda loverboy, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acestora, din cauza lipsei unui suport familial şi a resurselor materiale. 

Foto: Poliția Română
Foto: Poliția Română
Deschide galeria foto

Foto: Poliția Română | Poza 1 din 4
Foto: Poliția Română
Foto: Poliția Română | Poza 2 din 4
Foto: Poliția Română
Foto: Poliția Română | Poza 3 din 4
Foto: Poliția Română
Foto: Poliția Română | Poza 4 din 4
Foto: Poliția Română
,

„Şi aceste victime ar fi fost transportate şi adăpostite în diverse locaţii din Europa, unde prin acte de violenţă fizică şi psihică ar fi fost determinate să practice prostituţia în folosul material al persoanelor cercetate”, adaugă anchetatorii.

Din actele de urmărire penală a mai reieşit că alte şase persoane, cu vârste între 21 şi 37 de ani, tot în scopul obţinerii unor beneficii materiale, ar fi înlesnit practicarea prostituţie pentru şase tinere atât în România, cât şi în Marea Britanie.

Pe parcursul activităţilor investigative, a reieşit faptul că o femeie, de 29 de ani, ar fi făcut afirmaţii mincinoase cu privire la anumite aspecte ce fac obiectul dosarului penal.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Katie Holmes, apariția care a stârnit controverse printre fani: „Cum de arată de parcă ar avea 20 de ani...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Marius Șumudică a făcut anunțul privind revenirea de senzație: „Pentru mine, asta e cel mai important”
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Miliardarii nevăzuţi ai petrolului. Cine sunt magnaţii care câştigă o jumătate de milion de dolari pe zi de...
Adevărul
Reginele matematicii. Cine sunt cele patru fete care au adus României cel mai bun rezultat din istorie la...
Playtech
Prețurile pentru motorină și benzină azi,. Benzinăriile unde carburantul s-a ieftinit vizibil
Digi FM
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului. Ce tradiții se respectă și ce este bine să faci în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, noul cuplu surpriză de la Hollywood. El a fost căsătorit de șase ori și...
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi...
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Warren Buffett rupe relația cu Bill Gates după scandalul Epstein: "Nu am mai vorbit deloc cu el. Nu vreau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Eric Roberts, adevărul despre relația cu sora lui, Julia Roberts: "E o tipă cool". Ce spune acum, după ani de...
UTV
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună în Los Angeles. Ce au făcut la doar câteva zile...