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Percheziții în dosarul psihologului Ion Duvac, acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. A fost dus la audieri

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psihologul Ion Duvac
Foto: Facebook/ Ion Duvac

Poliţiştii au făcut, miercuri, două noi percheziţii în dosarul în care medicul psiholog Ion Duvac este acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Acesta a fost găsit în timpul descinderilor şi a fost dus la audieri.

„În această dimineaţă, 3 iunie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pun în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, viol şi agresiune sexuală”, anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei.

Deschiderile au loc în dosarul în care medicul psiholog Ion Duvac este acuzat că-şi hărţuieşte pacientele.

„Având în vedere sesizarea din oficiu întocmită la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, la data de 23 februarie 2026, în urma căreia au fost demarate cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, viol şi agresiune sexuală, fapte care ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 64 de ani, medic psiholog din Capitală, în această dimineaţă sunt puse în executare două mandate de percheziţie, în Municipiul Bucureşti.

În urma percheziţiilor domiciliare persoana bănuită de comiterea faptelor a fost depistată şi urmează să fie condusă la sediul structurii, în vederea audierii”, precizează Poliţia Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor menţionate.

În 23 februarie, Poliţia Capitalei a demarat verificări, după ce medicul psiholog Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Medicul le-ar face femeilor propuneri sexuale explicite şi le-ar cere poze cu părţile intime, încă de la prima şedinţă.

Anchetatorii au făcut apel la toate potenţialele victime pentru a depune plângere.

Comisiile de specialitate ale Colegiului Psihologilor din România au transmis atunci că „profesia de psiholog se întemeiază pe principii fundamentale precum respectul pentru demnitatea umană, protejarea vulnerabilităţii persoanei, menţinerea limitelor profesionale şi interzicerea oricărei firme de abuz sau exploatare”, iar încălcarea acestor principii contravine grav valorilor şi standardelor etice care guvernează practica psihologică.

Editor : C.S.

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