Armata americană a anunţat sâmbătă seara că a doborât două drone de atac iraniene care, potrivit acesteia, ameninţau traficul maritim în strâmtoarea strategică Ormuz.

„Mai devreme în cursul zilei, forţele americane din Orientul Mijlociu au doborât două drone de atac iraniene de unică folosinţă care ameninţau traficul maritim internaţional în strâmtoarea Ormuz”, a scris Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe contul său de X.

„Forţele americane rămân în stare de alertă şi pregătite să continue să se apere împotriva agresiunii iraniene”, a adăugat el.

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Vineri seara, CENTCOM a anunţat că a doborât patru drone de atac iraniene lansate în direcţia strâmtorii, apoi a lovit staţii radar de supraveghere terestre iraniene.

Ca represalii, Iranul a declarat că a lansat o salvă de rachete împotriva unor instalaţii militare din Kuweit şi Bahrain, aliaţi ai Statelor Unite. Armata americană a afirmat că a doborât şase rachete balistice, în timp ce a şaptea a ratat ţinta.

Washingtonul şi Teheranul poartă de câteva săptămâni discuţii indirecte în vederea încetării războiului din Orientul Mijlociu, însă negocierile nu dau niciun semn de progres.

Editor : C.A.