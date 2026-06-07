„Mai devreme în cursul zilei, forţele americane din Orientul Mijlociu au doborât două drone de atac iraniene de unică folosinţă care ameninţau traficul maritim internaţional în strâmtoarea Ormuz”, a scris Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe contul său de X.
„Forţele americane rămân în stare de alertă şi pregătite să continue să se apere împotriva agresiunii iraniene”, a adăugat el.
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Vineri seara, CENTCOM a anunţat că a doborât patru drone de atac iraniene lansate în direcţia strâmtorii, apoi a lovit staţii radar de supraveghere terestre iraniene.
Ca represalii, Iranul a declarat că a lansat o salvă de rachete împotriva unor instalaţii militare din Kuweit şi Bahrain, aliaţi ai Statelor Unite. Armata americană a afirmat că a doborât şase rachete balistice, în timp ce a şaptea a ratat ţinta.
Washingtonul şi Teheranul poartă de câteva săptămâni discuţii indirecte în vederea încetării războiului din Orientul Mijlociu, însă negocierile nu dau niciun semn de progres.