Live TV

„Nu se negociază!” Sora lui Kim Jong-un blochează orice discuție despre programul nuclear al Coreei de Nord

Data publicării:
Kim Yo Jong
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong Un. Foto: Profimedia
Din articol
O asigurare de viaţă împotriva oricărei tentative de invazie

Programul nuclear al Coreei de Nord este „absolut nenegociabil”, a afirmat Kim Yo Jong, sora influentă a liderului Kim Jong-un, citată duminică de agenţia de presă sud-coreeană Yonhap, în ajunul vizitei în ţară a preşedintelui chinez Xi Jinping. Sora mai mare a lui Kim Jong-un ocupă oficial doar funcţia de directoare a departamentului de afaceri generale al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere, dar este considerată o figură-cheie în domeniul comunicării şi al politicii externe a ţării.

„Statutul nostru de putere nucleară este absolut nenegociabil. Nu vom tolera nicio ameninţare”, a declarat Kim Yo Jong, potrivit news.ro.

În 2023, Coreea de Nord a consacrat în Constituţia sa caracterul ireversibil al statutului său de putere nucleară, un principiu proclamat cu un an înainte de Kim Jong-un, în condiţiile în care ţara se află sub incidenţa unor sancţiuni internaţionale severe pentru programele sale de arme nucleare şi rachete balistice.

O asigurare de viaţă împotriva oricărei tentative de invazie

Coreea de Sud, Statele Unite şi alţi membri ai comunităţii internaţionale consideră denuclearizarea Coreei de Nord drept condiţie prealabilă pentru orice ridicare a sancţiunilor. Însă Phenianul consideră arsenalul său nuclear, estimat la câteva zeci de ogive, drept o asigurare de viaţă împotriva oricărei tentative de invazie sau de răsturnare a regimului său.

Declaraţiile lui Kim Yo Jong sunt publicate în ajunul sosirii în Coreea de Nord a preşedintelui chinez Xi Jinping, a cărui ţară este aliatul şi principalul susţinător economic al Phenianului.

În trecut, China a susţinut principiul denuclearizării Peninsulei Coreene şi a votat chiar mai multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU care sancţionau Phenianul între 2006 şi 2017. Poziţia sa faţă de programul nuclear nord-coreean s-a înmuiat însă de atunci.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
4
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
5
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
Romina Gingașu a lăsat ”mască” pe toată lumea, după ce o dronă a distrus un apartament în România: ”Pur și simplu”
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat ”mască” pe toată lumea, după ce o dronă a distrus un apartament în România: ”Pur și simplu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping și Kim Jong Un
Xi Jinping merge într-o vizită oficială în Coreea de Nord, luni și marți
Donald Trump și Xi Jinping
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
profimedia-1092067093
Avertisment de la Bruxelles: China ajută Rusia să ocolească sancțiunile. David O’Sullivan: „Vom acționa când avem dovezi” (Euronews)
China Serbia
China vrea întărirea cooperării cu Serbia, spune Xi Jinping. Aleksandar Vucic se află în vizită la Beijing
Xi Jinping
Xi Jinping a criticat vehement „remilitarizarea” Japoniei în cadrul summitului cu Donald Trump
Recomandările redacţiei
atacuri cu drone ucrainene Morrigan asupra unor convoaie rusești în sudul Ucrainei
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută...
eugen tomac
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor...
President Trump Tavels to Beijing, China
Big Brother-ul de la Beijing vrea să identifice viitorii disidenți...
bloc lovit de drona galati
Trai de coșmar în Galați, după drona care a lovit blocul de 10 etaje...
Ultimele știri
Călătorie în timp cu trenul. Zeci de colecționari, din patru țări, au reconstituit împreună istoria feroviară a ultimelor două secole
„E haotic”. Accidente în lanț pe șoseaua de centură a unui mare oraș. Drumarii au suplimentat indicatoarele rutiere, însă fără succes
Cel puțin 12 răniți la un festival din Ohio, SUA, după ce doi suspecți au deschis focul în mulțime: poliția încă îi caută
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevărul despre viața la conacul lui Hugh Hefner. O fostă iubită a rupt tăcerea: ”Se întâmplau lucruri de...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Cum și-a surprins Adrian Mutu colegii de la Dinamo: ”Venise cu Mercedes. Noi, săracii, aveam Dacia”
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Ultrasul galez care a intrat pe gazon în Ghencea chiar înainte de România – Țara Galilor 2-1: „CSA Steaua, nu...
Adevărul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Playtech
De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare...
Digi FM
Cum a încercat un bărbat să ascundă uciderea iubitei însărcinate. S-a eschivat ani întregi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bojana Popovic, siderată după Metz - CSM București: "Nu înțeleg!". Cum și-a numit jucătoarele
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Film Now
Toți au vorbit despre J.LO la premiera noului ei film. Detaliul care a declanșat zvonuri despre operații...
Adevarul
Haos în lanțul de comandă. Cine răspunde pentru securitatea Portului Constanța în caz de criză?
Newsweek
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
Digi FM
Solistul de la Imagine Dragons și iubita sa au strălucit la prima apariție oficială de când formează un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu creierul tău când stai pe telefon până târziu în noapte. Medicii avertizează asupra unui...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Quentin Tarantino atacă Hollywood-ul și dezvăluie singurul film care l-a impresionat în ultimii șase ani...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...