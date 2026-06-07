„Nu se negociază!” Sora lui Kim Jong-un blochează orice discuție despre programul nuclear al Coreei de Nord

Programul nuclear al Coreei de Nord este „absolut nenegociabil”, a afirmat Kim Yo Jong, sora influentă a liderului Kim Jong-un, citată duminică de agenţia de presă sud-coreeană Yonhap, în ajunul vizitei în ţară a preşedintelui chinez Xi Jinping. Sora mai mare a lui Kim Jong-un ocupă oficial doar funcţia de directoare a departamentului de afaceri generale al Partidului Muncitorilor din Coreea, aflat la putere, dar este considerată o figură-cheie în domeniul comunicării şi al politicii externe a ţării.

„Statutul nostru de putere nucleară este absolut nenegociabil. Nu vom tolera nicio ameninţare”, a declarat Kim Yo Jong, potrivit news.ro.

În 2023, Coreea de Nord a consacrat în Constituţia sa caracterul ireversibil al statutului său de putere nucleară, un principiu proclamat cu un an înainte de Kim Jong-un, în condiţiile în care ţara se află sub incidenţa unor sancţiuni internaţionale severe pentru programele sale de arme nucleare şi rachete balistice.

O asigurare de viaţă împotriva oricărei tentative de invazie

Coreea de Sud, Statele Unite şi alţi membri ai comunităţii internaţionale consideră denuclearizarea Coreei de Nord drept condiţie prealabilă pentru orice ridicare a sancţiunilor. Însă Phenianul consideră arsenalul său nuclear, estimat la câteva zeci de ogive, drept o asigurare de viaţă împotriva oricărei tentative de invazie sau de răsturnare a regimului său.



Declaraţiile lui Kim Yo Jong sunt publicate în ajunul sosirii în Coreea de Nord a preşedintelui chinez Xi Jinping, a cărui ţară este aliatul şi principalul susţinător economic al Phenianului.



În trecut, China a susţinut principiul denuclearizării Peninsulei Coreene şi a votat chiar mai multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU care sancţionau Phenianul între 2006 şi 2017. Poziţia sa faţă de programul nuclear nord-coreean s-a înmuiat însă de atunci.

Editor : C.A.