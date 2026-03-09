Rolul probelor excluse de judecători din dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra

Probele excluse din dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra, printre alții, sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, sunt legate de episodul din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024. Este vorba, concret, de declarații făcute în calitate de martor de cei peste 20 de bărbați care făceau parte din grupul care se deplasa înspre București. Deși aceste declarații au fost folosite de procurori pentru a arăta rolul lui Horațiu Potra în organizarea deplasării, în dosar există și alte probe care arată același lucru și care nu au fost excluse de judecători.

Pentru a înțelege rolul acestor probe excluse, trebuie să reamintim că este vorba de deplasarea la București din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024.

Pe 7 decembrie, Călin Georgescu, Horațiu Potra, Eugen Sechilă și Marian Burcea ar fi organizat o întâlnire la un centru de echitație din Ilfov.

Procurorii arătau că la acea întâlnire s-ar fi pus la punct un plan prin care aceștia urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale.

Potra ar fi coagulat în jurul lui un grup format din peste 20 de persoane, apropiați sau colaboratori ai lui Horațiu Potra în activitatea de mercenariat, care au pornit înspre București, din Mediaș.

Aceștia nu au reușit, însă, să ajungă în București, fiind opriți în trafic de polițiști, care au găsit asupra lor inclusiv armament.

În acest context, procurorii vorbeau de o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”.

Protestul pașnic urma să fie deturnat prin violențe, iar mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a crea „un climat de teroare” pe fondul căreia să aibă loc lovitura de stat, potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro din dosar.

Rolul probelor excluse de judecători

Probele excluse din dosar sunt, practic, mai multe declarații date în fața anchetatorilor de următorii apropiați ai lui Horațiu Potra:

Ioan Lup, Manfred-Ioan Haptman, Cristian Sergiu Borișca, Adrian Inocențiu Comiza, Vasile Dragoman, Traian Lechințan, Ovidiu Mureșan, Dan-Cristian Panța, Constantin Timofti, Claudiu-Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanț, Iulian Aniței, Mihail-Alex Goloșoiu, Marius-Samuel Apahidean, Daniel Szanto, Dionisie Moldovan și Bogdan Lascu.

Declarațiile au fost făcute de aceștia în calitate de martori, în decembrie 2024, la scurt timp după ce au fost reținuți de poliție (fiind prinși în trafic, în timp ce se deplasau înspre București).

Procurorii le-au folosit pentru a arăta că au existat contradicții cu privire la motivul invocat de fiecare dintre ei pentru a justifica deplasarea la București.

De exemplu, procurorii arată că aceștia au motivat deplasarea la București prin dorința de a se distra în Centrul Vechi, a veni la un meci de fotbal, a ridica un colet sau a ridica o diplomă.

Din probele eliminate de judecători mai reieșeau „aspecte de interes cu privire la locul ales de Horațiu Potra, ca loc de întâlnire și începere a deplasării către București”.

În plus, potrivit acestor declarații, procurorii arătau că Horațiu Potra „a fost figura centrală în organizarea deplasării către București, în coordonarea logistică și strategia grupului”.

Aceste declarații, excluse în prezent, au fost susținute, însă, și de interceptări, mesaje transmise pe grupurile de Whatsapp și alte argumente ale procurorilor care nu au fost excluse din dosar.

După eliminarea acestor probe, procurorii Parchetului General au la dispoziție cinci zile (de la comunicarea încheierii) pentru a decide dacă menține trimiterea în judecată sau cere restituirea cauzei, pentru a reface dosarul.

În rest, judecătorii au respins ca nefondate celelalte cereri și excepții formulate inclusiv de Călin Georgescu și Horațiu Potra, ceea ce presupune că rechizitoriul a fost legal întocmit în ceea ce privește acuzațiile aduse la adresa acestora.

