Live TV

Rolul probelor excluse de judecători din dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra

Data publicării:
horatiu potra
Horațiu Potra. Inquam Photos / Alexandru Nechez
Din articol
Rolul probelor excluse de judecători

Probele excluse din dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra, printre alții, sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, sunt legate de episodul din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024. Este vorba, concret, de declarații făcute în calitate de martor de cei peste 20 de bărbați care făceau parte din grupul care se deplasa înspre București. Deși aceste declarații au fost folosite de procurori pentru a arăta rolul lui Horațiu Potra în organizarea deplasării, în dosar există și alte probe care arată același lucru și care nu au fost excluse de judecători. 

Pentru a înțelege rolul acestor probe excluse, trebuie să reamintim că este vorba de deplasarea la București din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024.

  • Pe 7 decembrie, Călin Georgescu, Horațiu Potra, Eugen Sechilă și Marian Burcea ar fi organizat o întâlnire la un centru de echitație din Ilfov. 
  • Procurorii arătau că la acea întâlnire s-ar fi pus la punct un plan prin care aceștia urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale. 
  • Potra ar fi coagulat în jurul lui un grup format din peste 20 de persoane, apropiați sau colaboratori ai lui Horațiu Potra în activitatea de mercenariat, care au pornit înspre București, din Mediaș.
  • Aceștia nu au reușit, însă, să ajungă în București, fiind opriți în trafic de polițiști, care au găsit asupra lor inclusiv armament. 

În acest context, procurorii vorbeau de o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”.

Protestul pașnic urma să fie deturnat prin violențe, iar mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a crea „un climat de teroare” pe fondul căreia să aibă loc lovitura de stat, potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro din dosar. 

Rolul probelor excluse de judecători

Probele excluse din dosar sunt, practic, mai multe declarații date în fața anchetatorilor de următorii apropiați ai lui Horațiu Potra:

  •  Ioan Lup, Manfred-Ioan Haptman, Cristian Sergiu Borișca, Adrian Inocențiu Comiza, Vasile Dragoman, Traian Lechințan, Ovidiu Mureșan, Dan-Cristian Panța, Constantin Timofti, Claudiu-Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanț, Iulian Aniței, Mihail-Alex Goloșoiu, Marius-Samuel Apahidean, Daniel Szanto, Dionisie Moldovan și Bogdan Lascu.

Declarațiile au fost făcute de aceștia în calitate de martori, în decembrie 2024, la scurt timp după ce au fost reținuți de poliție (fiind prinși în trafic, în timp ce se deplasau înspre București).

Procurorii le-au folosit pentru a arăta că au existat contradicții cu privire la motivul invocat de fiecare dintre ei pentru a justifica deplasarea la București.

De exemplu, procurorii arată că aceștia au motivat deplasarea la București prin dorința de a se distra în Centrul Vechi, a veni la un meci de fotbal, a ridica un colet sau a ridica o diplomă.

Din probele eliminate de judecători mai reieșeau „aspecte de interes cu privire la locul ales de Horațiu Potra, ca loc de întâlnire și începere a deplasării către București”.

În plus, potrivit acestor declarații, procurorii arătau că Horațiu Potra „a fost figura centrală în organizarea deplasării către București, în coordonarea logistică și strategia grupului”.

Aceste declarații, excluse în prezent, au fost susținute, însă, și de interceptări, mesaje transmise pe grupurile de Whatsapp și alte argumente ale procurorilor care nu au fost excluse din dosar. 

După eliminarea acestor probe, procurorii Parchetului General au la dispoziție cinci zile (de la comunicarea încheierii) pentru a decide dacă menține trimiterea în judecată sau cere restituirea cauzei, pentru a reface dosarul.

În rest, judecătorii au respins ca nefondate celelalte cereri și excepții formulate inclusiv de Călin Georgescu și Horațiu Potra, ceea ce presupune că rechizitoriul a fost legal întocmit în ceea ce privește acuzațiile aduse la adresa acestora. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
potra georgescu
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra. Mai multe probe au fost excluse
Horațiu Potra.
Mercenarul Horațiu Potra scapă de regimul de maximă siguranță. Instanța i-a admis contestația
csm
CSM a stabilit când va audia procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerile Parchetului General, DIICOT și DNA
ID334113_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Experiența profesională și averea Cristinei Chiriac, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile ministrului Justiției
Recomandările redacţiei
Depozit petrolier din Teheran, atacat. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 10. Iranul acuză SUA că încearcă să...
camera deputatilor in sedinta
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Stoparea ambițiilor nucleare ale Iranului, obiectivul SUA. Opțiunile...
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
PSD mărește suspansul și decide peste o săptămână dacă votează...
Ultimele știri
„Noaptea s-a transformat în zi”: iranienii descriu atacurile asupra depozitelor de petrol din Teheran. „Miros de ars și fum peste tot”
Mircea Abrudean, despre scandalul Ponta - Țoiu: „Cred că e nevoie de foarte multă coordonare, discuţii şi mai puţin zgomot”
FCSB a anunţat oficial plecarea antrenorului Elias Charalambous şi a secundului Mihai Pintilii. Cine ar urma să fie principal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior”...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Cât câștigă un pompier debutant în România. Salariul lunar și sporurile
Digi FM
Florin Negruțiu: „PSD are cel mai puternic aparat de propagandă din ultimii 30 de ani"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Pro FM
Pink, soțul și copiii, zâmbete largi și energie bună, la scurt timp după ce presa americană a scris despre un...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre lecția pe care a învățat-o la 60 de ani: „Nu am timp de irosit în relații toxice sau...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Filmul care adună tot mai multe trofee. Un nou premiu cheie care îi cimentează statutul de favorit la Oscaruri
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...