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Primul mesaj al PNL după ce social-democrații au dat în judecată Guvernul Bolojan: „PSD sabotează practic România”

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Sigla PNL. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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PNL a respins, luni, acuzaţiile lansate de PSD, potrivit cărora Executivul demis a adoptat acte normative cu încălcarea Constituţiei, liberalii arătând că Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a exercitat atribuţiile cu respectarea Constituţiei şi a legislaţiei în vigoare. Potrivit PNL, PSD încearcă să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică şi de blocaj.

„România nu îşi poate permite blocarea investiţiilor şi a fondurilor europene din calculele politice toxice ale PSD. Partidul Naţional Liberal respinge acuzaţiile lansate astăzi de PSD şi constată, încă o dată, că acest partid încearcă să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică şi de blocaj”, spune PNL, într-un comunicat oficial.

Potrivit liberalilor, „Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a exercitat atribuţiile cu respectarea Constituţiei şi a legislaţiei în vigoare”.

„Toate actele adoptate au avut un singur obiectiv: protejarea intereselor României, respectarea angajamentelor asumate prin PNRR şi evitarea pierderii fondurilor europene. Este de aceea cu atât mai cinic că tocmai PSD vorbeşte astăzi despre respectarea angajamentelor din PNRR, după ce întârzierile acumulate în ultimii ani şi lipsa reformelor au pus în pericol miliarde de euro destinate dezvoltării României”, subliniază PNL.

PNL mai declară că, în loc să contribuie la deblocarea proiectelor esenţiale pentru ţară, PSD alege să blocheze în instanţă măsuri care vizează protejarea investiţiilor, dezvoltarea infrastructurii şi respectarea obligaţiilor europene ale României

„Respectăm dreptul oricărei formaţiuni politice de a face apel la justiţie, dar constatăm că demersul PSD sabotează practic efortul României de atragere a fondurilor europene. PSD tratează cu o rea-credinţă evidentă măsurile luate de Guvernul Bolojan în interesul ţării. România are nevoie de responsabilitate, nu de blocaje. România are nevoie de performanţă, nu de procese politice. România are nevoie de investiţii şi de absorbţia fondurilor europene, nu de acţiuni care riscă să întârzie proiecte strategice pentru dezvoltarea ţării”, spun liberalii.

Reacţia PNL vine după ce PSD a anunţat, luni, că sesizează Curtea de Apel Bucureşti şi Parchetul General, împotriva Guvernului Bolojan, după ce a iniţiat hotărâri de Guvern şi politici publice cu impact pe termen lung, ceea ce îi era total şi irevocabil nepermis, fiind guvern demis.

PSD cere Guvernului Bolojan să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial şi/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituţionale, arătând că România are nevoie de un Guvern care respectă Constituţia, nu de unul care o reinterpretează în favoarea sa.

Editor : C.L.B.

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