Live TV

Exclusiv Se poate pronunța CJUE privind pensiile magistraților? Tudorel Toader: Instanța europeană, dar și CCR au o jurisprudență

Data actualizării: Data publicării:
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea Europeană de Justiție. Foto: Shutterstock

Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, miercuri, la Digi24, că, având în vedere termenul mai scurt de amânare a unei decizii a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, „ne apropiem de o decizie”. În ceea ce privește cererea ÎCCJ către Curtea de Justiție a UE, el spune că CCR dar și instanța europeană au o jurisprudență în ceea ce privește stadiul în care se află proiectul de lege.

„Un termen scurt de o săptămână înseamnă că ne apropiem de o decizie. Probabil că vor lămuri și vom avea o decizie peste o săptămână. Pe de altă parte, constituționalitatea unei legi nu se judecă ținând cont de scrisoarea referitoare la banii din PNRR”, a afirmat Tudorel Toader. 

El susține că în privința cererii Înaltei Curți către Curtea de Justiție a UE despre pensiile magistraților, există o jurisprudență a CCR dar și a CJUE. 

„Ce face deosebirea între cererea de lămurire, întrebarea preliminară, când suntem în controlul a priori, adică înainte ca legea să intre în vigoare, și în situația în care cererea de sesizare a CJUE se referă la o excepție de neconstituționalitate, la un control a posteriori. Avem jurisprudența CCR, cu anumite nuanțe, avem jurisprudență consacrată a CJUE. 

Mai e vorba și de o putere, una dintre cele trei ale statului. Nu e vorba de o excepție dintr-o lege pendinte. Probabil că asta au avut în vedere judecătorii”, spune fostul judecător CCR. 

Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară reforma pensiilor magistraților. Noua dată anunțată este 18 februarie, iar, potrivit surselor din instituție, magistrații constituționali vor analiza cererea trimisă de Înalta Curte de Casație și Justiție către CJUE. 

Înalta Curte de Casație și Justiției a transmis marți că a cerut Curții Constituționale a României să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților. „Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, a transmis ÎCCJ. 

Citește și Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere sesizarea CJUE pe pensiile magistraților: „Va dura cam doi ani amânarea” 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
5
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor pentru infrastructura de transport
nicusor dan sustine un discurs
CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțională legea privind modificările din domeniul minier și al cimitirelor
augustin zegrean
Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere sesizarea CJUE pe pensiile magistraților: „Va dura cam doi ani amânarea”
Radu Marinescu
Radu Marinescu, despre reluarea dezbaterilor CCR privind pensiile magistraților: Există și această posibilitate
dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea. Justiţia nu poate fi capturată de un cerc de interese”
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
US orders some military personnel at Qatar base to depart by today
Imaginile din satelit arată cum se pregătesc americanii de la baza...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A cincea amânare la CCR pentru pensiile magistraților
Ultimele știri
Descoperire macabră în Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit mort în propria casă, sub un pat
„O violare a versiunii americane”. Lavrov aruncă în aer negocierile privind un acord de pace în Ucraina
JO 2026 Milano Cortina. Campionul australian Cam Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital cu dublă factură cervicală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat...
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Mihai Bendeac, după ce a fost acuzat că a atins nepotrivit o fată la premiera filmului său: "O să depun...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...