Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, miercuri, la Digi24, că, având în vedere termenul mai scurt de amânare a unei decizii a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, „ne apropiem de o decizie”. În ceea ce privește cererea ÎCCJ către Curtea de Justiție a UE, el spune că CCR dar și instanța europeană au o jurisprudență în ceea ce privește stadiul în care se află proiectul de lege.

„Un termen scurt de o săptămână înseamnă că ne apropiem de o decizie. Probabil că vor lămuri și vom avea o decizie peste o săptămână. Pe de altă parte, constituționalitatea unei legi nu se judecă ținând cont de scrisoarea referitoare la banii din PNRR”, a afirmat Tudorel Toader.

El susține că în privința cererii Înaltei Curți către Curtea de Justiție a UE despre pensiile magistraților, există o jurisprudență a CCR dar și a CJUE.

„Ce face deosebirea între cererea de lămurire, întrebarea preliminară, când suntem în controlul a priori, adică înainte ca legea să intre în vigoare, și în situația în care cererea de sesizare a CJUE se referă la o excepție de neconstituționalitate, la un control a posteriori. Avem jurisprudența CCR, cu anumite nuanțe, avem jurisprudență consacrată a CJUE.

Mai e vorba și de o putere, una dintre cele trei ale statului. Nu e vorba de o excepție dintr-o lege pendinte. Probabil că asta au avut în vedere judecătorii”, spune fostul judecător CCR.

Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară reforma pensiilor magistraților. Noua dată anunțată este 18 februarie, iar, potrivit surselor din instituție, magistrații constituționali vor analiza cererea trimisă de Înalta Curte de Casație și Justiție către CJUE.

Înalta Curte de Casație și Justiției a transmis marți că a cerut Curții Constituționale a României să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților. „Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, a transmis ÎCCJ.

