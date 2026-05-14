Mihai Jurca afirmă că realizarea Programului SAFE poate continua, chiar dacă CCR decide că ordonanţa este neconstituţională

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a afirmat, joi, că procesul de contractare şi de realizare a Programului SAFE poate continua şi în cazul în care Ordonanţa SAFE este declarată neconstituţională, întrucât este doar o chestiune tehnică, fără legătură cu fondul problemei.

Mihai Jurca a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, ce se va întâmpla dacă CCR va declara neconstituţională Ordonanţa SAFE, ce impact va avea asupra Programului.

„Va trebui să aşteptăm răspunsul Curţii Constituţionale ca să ne dăm seama dacă contestaţia este validă sau nu. Cert este că procesul de contractare şi procesul de realizare a programului poate continua chiar şi în situaţia în care această ordonanţă este declarată neconstituţională, dar există soluţii. Era o chestiune tehnică pentru Ministerul de Finanţe, nu avea legătură cu fondul problemei”, a declarat Mihai Jurca, potrivit News.ro.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunţat, joi, că Senatul a decis să sesizeze CCR, pentru un conflict constituţional între Guvern şi Parlament, în privinţa Ordonanţei SAFE, el arătând că premierul Ilie Bolojan şi miniştrii au decis să vulnerabilizeze această ordonanţă, adăugând încă 12 puncte, ceea ce, în opinia sa, intră în sfera penală.

„Biroul permanent al Senatului a decis în majoritate ca Senatul să sesizeze Curtea Constituţională pentru un conflict constituţional între Guvern şi Parlament, dar dincolo de asta rămâne acea ordonanţă de urgenţă din punctul nostru de vedere neconstituţională şi nu numai, ci o ordonanţă dată pe picior, (..) intrată în vigoare, practic, după ce acest Guvern a fost demis”, a spus senatorul PSD Daniel Zamfir, într-o conferinţă de presă.

Avocatul Poporului a transmis la Curtea Constituţională o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care se referă la Programul SAFE, motivul constituindu-l încălcarea obligaţiei constituţionale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ şi nerespectarea interdicţiei constituţionale privind emiterea ordonanţelor de către un Guvern demis.

