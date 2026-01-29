Live TV

Video Un băiețel de numai doi ani și câteva luni a intrat în Cartea Recordurilor pentru aptitudinile sale excepționale la snooker

Data actualizării: Data publicării:
Cel mai tânăr campion la snooker, intrat în Cartea Recordurilor. Foto Guiness World Records
Micuțul Jude Owens a ajuns în Cartea Recordurilor pentru aptitudinile sale excepționale la snooker. Foto: Guiness World Records

Un băiețel din orașul britanic Manchester a intrat în Cartea Recordurilor pentru aptitudinile sale excepționale la snooker. La doar doi ani și 302 zile, Jude Owens a câștigat titlurile la Manchester în 2025, devenind cel mai tânăr bărbat care a realizat o lovitură de bancă la biliard și cel mai tânăr bărbat care a realizat un dublu la snooker, scrie Nexta.

Într-o declarație publicată de Guinness World Records, tatăl lui Jude, Luke Owens, a spus că fiul său era un „talent înnăscut” care s-a apucat de sporturile cu tacul aproape imediat. El a adăugat că, după ce a distribuit videoclipuri cu Jude online, marile rețele de socializare l-au contactat pentru a utiliza imaginile.

Craig Glenday, redactor-șef al Guinness World Records, a calificat această realizare ca fiind „incredibil de specială”, subliniind că doborârea recordurilor „a fost deschisă tuturor, indiferent de vârstă”.

Guinness World Records Awards Two Titles to Two-Year-Old Snooker Prodigy

At just two years and 302 days old, Jude Owens claimed the titles in Manchester in 2025, becoming the youngest male to make a pool bank shot and the youngest male to pot a snooker double.

In a statement… pic.twitter.com/i6JvVSZeKa

— NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2026

Înainte de a împlini vârsta de 3 ani, acesta a reușit două execuții dificile: a introdus două bile în buzunare dintr-o singură lovitură și, după câteva săptămâni, a trimis o bilă în buzunar prin ricoșeu intenționat din mantinelă.

Micuțul, care a cucerit inimile iubitorilor de snooker, are nevoie de un scaun pentru a ajunge la masa de joc. Tatăl său spune că, în afară de snooker, copilul este pasionat de fotbal și este fan al echipei Manchester United.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
vladimir-putin-karin-kneissl
5
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1070278239
Ce a obținut Keir Starmer de la Xi Jinping după întâlnirea de la Beijing
China Britain
„Era glaciară” cu Beijingul s-a încheiat. Keir Starmer, primul premier britanic care face o vizită în China în opt ani
starmer macron
Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron. Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și a salutat publicul: „Bonjour”
mae
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Marea Britanie
submarin in ape inghetate
NATO, în alertă după ce un submarin nuclear rusesc s-a apropiat de o zonă strategică de lângă Groenlanda
Recomandările redacţiei
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
Ultimele știri
Trupurile celor șapte cetățeni greci morți în accidentul din Timiș au fost repatriate
Rezultate LOTO - Joi, 29 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Fanatik.ro
Doctorul Cristian Andrei a făcut un milion de lei în șase ani, cu institutul unde și-ar fi agresat pacientele...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Exclusiv
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN