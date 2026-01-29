Un băiețel din orașul britanic Manchester a intrat în Cartea Recordurilor pentru aptitudinile sale excepționale la snooker. La doar doi ani și 302 zile, Jude Owens a câștigat titlurile la Manchester în 2025, devenind cel mai tânăr bărbat care a realizat o lovitură de bancă la biliard și cel mai tânăr bărbat care a realizat un dublu la snooker, scrie Nexta.

Într-o declarație publicată de Guinness World Records, tatăl lui Jude, Luke Owens, a spus că fiul său era un „talent înnăscut” care s-a apucat de sporturile cu tacul aproape imediat. El a adăugat că, după ce a distribuit videoclipuri cu Jude online, marile rețele de socializare l-au contactat pentru a utiliza imaginile.

Craig Glenday, redactor-șef al Guinness World Records, a calificat această realizare ca fiind „incredibil de specială”, subliniind că doborârea recordurilor „a fost deschisă tuturor, indiferent de vârstă”.

Înainte de a împlini vârsta de 3 ani, acesta a reușit două execuții dificile: a introdus două bile în buzunare dintr-o singură lovitură și, după câteva săptămâni, a trimis o bilă în buzunar prin ricoșeu intenționat din mantinelă.

Micuțul, care a cucerit inimile iubitorilor de snooker, are nevoie de un scaun pentru a ajunge la masa de joc. Tatăl său spune că, în afară de snooker, copilul este pasionat de fotbal și este fan al echipei Manchester United.

