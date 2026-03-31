Șeful DNA își va continua activitatea la un parchet din București. Lipseșeste consensul în CSM pentru avizarea lui Voineag și Florența

RAPORT DE ACTIVITATE DNA
Foto: Procurorul şef al DNA, Marius Voineag / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a încercat încă o dată în timpul ședinței de marți, 31 martie, să ajungă la un consens cu privire la propunerile ministrului Justiției de a-i numi pe Marius Voineag și Alex Florența în funcțiile de adjunct al procurorului general, respectiv procuror-șef adjunct al DIICOT. În schimb, procurorii din CSM au aprobat ca Voineag să revină la Parchetul de pe lângă Tribunalul București după ce îi va înceta mandatul de procuror-șef DNA.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât continuarea activității domnului procuror VOINEAG MARIUIS-IONUȚ în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, începând cu data încetării mandatului în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. (unanimitate)”, potrivit ordinii de zi soluționate a ședinței CSM de marți, 31 martie.

Mandatele lui Marius Voineag (de procuror-șef DNA) și Alex Florența (de procuror general) au încetat în ultima zi a lunii martie.

În același timp, procurorii din CSM au reluat, fără succes, votul pentru a putea decide ce aviz primesc Alex Florența (propunerea pentru una dintre funcțiile de procuror-șef adjunct DIICOT) și Marius Voineag (propunerea pentru funcția de adjunct al procurorului general).

În acest caz, votarea se reia în ședințele următoare până se ajunge la o decizie luată cu majoritate de voturi. Dacă nu se ajunge la un consens în următoarele zile, ministrul Justiției poate înainta propunerea către președinte fără avizul secției de procurori a CSM.

Până în prezent, dintre propunerile formulate de ministrul Justiției, aviz favorabil au primit Viorel Cerbu (propunerea pentru funcția de procuror-șef DNA), Codrin Horațiu Miron (propunerea pentru funcția de procuror-șef DIICOT) și Marius0Ionel Ștefan.

Propunerea pentru funcția de procuror general, Cristina Chiriac, dar și propunerile pentru a doua funcție de procuror-șef adjunct DIICOT (Gill-Julien Grigore-Iacobici) și procuror-șef adjunct DNA (Marinela Mincă) au primit avize negative.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
nicusor dan inquam octav ganea
4
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
viktor orban zambeste
5
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Te-ar putea interesa și:
Sediul DNA
Ce a găsit DNA la perchezițiile de la șeful ARR, fostul director de cabinet al lui Grindeanu. Șeful PSD: Îmi doresc să fie nevinovat
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. Mită între 600 și 1500 de euro la examenele pentru atestat profesional de șofer (surse)
BUCURESTI - PARLAMENT - SENAT - DEOPUNERE JURAMANT - 21 DEC 2024
Diana Şoşoacă a fost chemată la Parchetul General în legătură cu efectuarea unei expertize psihiatrice
Sigla DNA de la intrarea in sediul din București.
Percheziții DNA la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Procurorii ridică documente privind achiziția de aparatură medicală
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM nu a reușit nici a treia oară să dea avize pentru candidaturile procurorilor Alex Florenţa şi Marius Voineag
Recomandările redacţiei
Peter Szijjarto si serghei lavrov
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire...
danila
Fost șef al Statului Major: Există posibilitatea ca iranienii să...
grindeanu bolojan
Grindeanu, după ce Bolojan a spus că e aroganță politică ce face PSD...
BUCURESTI - ILUSTRATIE - BENZINARIE - 19 MAR 2026
Ce spun experții despre scenariul Guvernului de a suprataxa...
Ultimele știri
Rusia folosește drone-momeală pentru a induce în eroare apărarea ucraineană
Un tunel subteran pe 3 niveluri, cu șine și vagoane, era folosit pentru transportarea haşişului între Maroc şi enclava spaniolă Ceuta
Femeie mușcată de lup într-o zonă comercială din Hamburg. Este primul astfel de atac de la revenirea lupilor în Germania
Citește mai multe
