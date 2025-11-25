Traian Simionca, primarul acuzat că a agresat sexual o angajată la locul de muncă, plasat în arest la domiciliu

Traian Simionca, primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, a fost plasat în arest la domiciliu după ce a fost acuzat că a agresat sexual o angajată în biroul său. Deși au apărut imagini intime cu cei doi pe internet, edilul susține că cineva care vrea să îi facă rău le-a creat cu inteligenţa artificială.

„Faţă de bărbatul de 56 de ani, din Livezile, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile”, anunţă, marţi seară, IPJ Bistriţa-Năsăud.

Bărbatul vizat este primarul din Livezile, Traian Simionca, care în cursul zilei de luni a fost reţinut.

În dosarul deschis la începutul lunii au fost făcute, luni, percheziţii la Primăria Livezile şi la domiciliile a două persoane.

Dosarul vizează infracţiuni de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol şi violarea vieţii private.

Imaginile cu primarul şi o angajată în ipostaze intime au apărut în spaţiul public şi au fost distribuite masiv, după ce primarul le-ar fi postat pe WhatsApp.

Edilul a negat că acestea ar fi reale, susţinând că cineva care vrea să îi facă rău le-a creat cu inteligenţa artificială.

