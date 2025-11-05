Live TV

Foto Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI

Data actualizării: Data publicării:
primar in calduri
Imaginile ar fi fost surprinse în biroul primarului. Sursa: Bistriteanul.ro
Din articol
Primar: Cineva a vrut să îmi facă o farsă Reacția PSD

Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, au devenit virale pe internet. În imagini, edilul pare că agresează sexual o femeie, chiar în biroul său de la primărie. Acesta susține însă că imaginile au fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale. O reacție a avut și conducerea filialei PSD, partid din care face parte.

Potrivit publicației locale Bistriteanul.ro, femeia ar fi chiar una dintre angajatele primarului, iar scena ar fi avut loc în sediul Primăriei Livezile. Imaginile ar fi fost făcute publice chiar pe contul de WhatsApp al primarului Traian Simionca, la secțiunea „stare”, unde se pot publica fotografii care dispar după 24 de ore.

Screenshot 2025-11-05 160240
Sursa: Bistriteanul.ro
Screenshot 2025-11-05 155712
Sursa: Bistriteanul.ro

Primar: Cineva a vrut să îmi facă o farsă

Digi24.ro a încercat să îl contacteze pe edil, însă nu a răspuns apelurilor repetate. Acesta a avut o reacție pentru publicația citată anterior:

„Am aflat de la dumneavoastră de acest lucru. Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate.

Am contactat un avocat care s-a întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”

Edilul nu a explicat și cum au ajuns fotografiile să fie postate pe contul său de WhatsApp, chiar și în cazul în care acestea au fost realizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Reacția PSD

Contactați de Digi24.ro, reprezentanții PSD nu au dorit să comenteze imaginile și au transmis că așteaptă concluziile autorităților. 

„Am aflat despre această situație prin intermediul rețelelor de socializare și al presei. Până în acest moment, domnul primar a declarat că acele ipostaze nu sunt reale, iar până la aflarea adevărului orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui. Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situații nu putem spune foarte multe. Așteptăm concluziile autorităților și susținem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente și obiective”, a transmis deputatul Daniel Suciu, purtătorul de cuvânt al PSD Bistrița-Năsăud.

 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
alexandru nazare la guvern
3
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
micula1
5
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi încercat să împiedice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
Nicușor Dan, președintele României și Mark Rutte, secretarul general NATO, susțin declarații comune de presă după întâlnirea avută la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Mark Rutte, după discuțiile cu Nicușor Dan: Dacă va avea loc un atac...
The 14th Wing deploys its Eurofighters to the Romanian air base.
Mark Rutte, despre retragerea de trupe SUA din România: „Nu este ceva...
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Oana Țoiu, după redimensionarea trupelor americane: Miza României...
Ultimele știri
Parlamentul bulgar respinge moțiunea privind naționalizarea activelor Lukoil
Distrigaz anunță lucrări de mentenanță în București. Furnizarea gazelor va fi oprită pentru aproape 20.000 de consumatori
Ministrul Educației vrea ca bursele studenților să fie „completate” din fonduri europene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
deputat
„Sunt de principiu să ne facem plăcerile”. Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere
ID71311_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”
BUCURESTI - GALA SENIORI DE COLECTIE - 6 IUN 2024
Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare a voturilor sau lipsă de interes real din partea partidelor?
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile speciale. Grindeanu: Nu s-a luat nicio decizie azi
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Ce este încălzirea stratosferică timpurie. Fenomenul rar aduce frig extrem
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”