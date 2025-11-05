Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, au devenit virale pe internet. În imagini, edilul pare că agresează sexual o femeie, chiar în biroul său de la primărie. Acesta susține însă că imaginile au fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale. O reacție a avut și conducerea filialei PSD, partid din care face parte.

Potrivit publicației locale Bistriteanul.ro, femeia ar fi chiar una dintre angajatele primarului, iar scena ar fi avut loc în sediul Primăriei Livezile. Imaginile ar fi fost făcute publice chiar pe contul de WhatsApp al primarului Traian Simionca, la secțiunea „stare”, unde se pot publica fotografii care dispar după 24 de ore.

Primar: Cineva a vrut să îmi facă o farsă

Digi24.ro a încercat să îl contacteze pe edil, însă nu a răspuns apelurilor repetate. Acesta a avut o reacție pentru publicația citată anterior:

„Am aflat de la dumneavoastră de acest lucru. Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate.

Am contactat un avocat care s-a întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”

Edilul nu a explicat și cum au ajuns fotografiile să fie postate pe contul său de WhatsApp, chiar și în cazul în care acestea au fost realizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Reacția PSD

Contactați de Digi24.ro, reprezentanții PSD nu au dorit să comenteze imaginile și au transmis că așteaptă concluziile autorităților.

„Am aflat despre această situație prin intermediul rețelelor de socializare și al presei. Până în acest moment, domnul primar a declarat că acele ipostaze nu sunt reale, iar până la aflarea adevărului orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui. Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situații nu putem spune foarte multe. Așteptăm concluziile autorităților și susținem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente și obiective”, a transmis deputatul Daniel Suciu, purtătorul de cuvânt al PSD Bistrița-Năsăud.

