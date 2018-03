Udrea: Mă întorc în ţară, dar în primul trimestru de sarcină vreau să stau în Costa Rica pentru linişte

Elena Udrea, inculpată în dosarul "Gala Bute", a declarat că nu se gândeşte la o eventuală condamnare definitivă.

"De ce să ne gândim la un lucru atât de abuziv? Să ne gândim ca o să am parte de o judecată corectă şi într-o astfel de situaţie nu pot să fiu decât achitată", a afirmat ea la România TV.

La o zi după ce pe Facebook au apărut imagini cu ea şi cu Alina Bica în Costa Rica, Udrea a explicat că se va întoarce în ţară, însă pentru moment, măcar în primul trimestru de sarcină, intenţionează să rămână acolo, datorită temperaturii şi pentru a sta mai liniştită.

Ea a spus că nu înţelege isteria provocată de plecarea ei din ţară. Fostul ministru al Turismului spune că deocamdată stă la hotel, dar că va trebui să găsească o soluţie, precizând însă că în Costa Rica preţurile sunt foarte mari şi remarcând că "nu îţi poţi permite aici ce îţi permiţi în România".

În ceea ce o priveşte pe Alina Bica, ea a insistat că deşi aceasta a fost văzută la restaurant, are nişte probleme la coloană şi este supusă unor proceduri recomandate de medic. Referindu-se la fotografiile cu ele două, Udrea a spus că este o altă situaţie decât aceea de la Paris, când au fost urmărite, în Costa Rica fiind foarte mulţi români care le-ar fi putut fotografia.

Ea a fost întrebată dacă evită să zboare şi dacă se mai întoarce, răspunsul fiind: "Categoric, nu se pune problema. Eu am plecat entuziasmată din Grecia după procedură. Ar fi trebuit să vin cu avionul. Nu a fost cel mai indicat, însă acum este bine să stau ceva mai liniştită, cu mai puţină agitaţie, ceea ce şi încerc să fac".

Udrea a continuat spunând că nu înţelege "isteria asta cu fugitul", precizând că şi dacă ar fi plecat în vacanţă, ar fi fost aceeaşi situaţie.

Elena Udrea a ţinut să precizeze că în Costa Rica există servicii medicale la standarde cel puţin ca cele din România şi că sunt spitale la care poţi apela chiar şi când eşti străin.

"Am un medic care în mod special a recomandat măcar primul trimestru să am grijă să fie linişte. Dacă aici e şi mai cald şi mai linişte, mai puţin când românii pun poze, e bine să mai stau măcar primul trimestru, să fiu sigură că evoluează fără probleme", a adăugat, insistând că şederea sa are de-a face cu faptul că este un climat mai bun pentru starea de sănătate şi că va veni în ţară "când sunt mai multe garanţii că evoluţia sarcinii e în regulă".

"Ăsta e motivul pentru care am preferat să rămân. Oricine mă caută răspund la telefon, dar aici telefonul costă foarte mult. Eu cred că sunt cumpătată. Aici totul e foarte scump. Nu îţi poţi permite aici ce îţi permiţi în România. E foarte greu să îţi cumperi o casă. Mâncarea e de 4 ori mai scumpă decât în România", a subiniat Udrea.

Referindu-se la starea Alinei Bica, a relatat: "Chiar dacă nu am împins-o cu căruciorul ei, are nişte probleme la coloană şi face tratamente. Are recomandări medicale, se mişcă, însă are recomandări şi face proceduri aici. Am asistat-o de câte ori am putut, însă nu avem acelaşi program. Mănâncă şi pizza, se mişcă, nu înseamnă că nu are probleme. Ea vă poate explica mai bine".

