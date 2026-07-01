Live TV

Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul partidelor de centru de a propune un premier

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat pe președintele PSD Sorin Grindeanu că a negat dreptul partidelor de centru de a face o propunere de premier. El a dat câteva detalii legate de discuțiile de la Palatul Cotroceni de săptămâna trecută.

Bolojan a vorbit în cadrul unui podcast despre discuţiile din care întâlnirii liderilor fostei coaliţii cu preşedintele Nicuşor Dan, săptămâna trecută.

El a negat că preşedintele Nicuşor Dan a ţipat la el.

„Nu. Domnul Grindeanu a avut o intervenţie în care a dat o replică unor afirmaţii de ale mele. Există, ştiţi, două categorii de oameni, oameni care dau pe surse tot felul de discuţii care n-au legătură cu cele de acolo sau, parţial, o combinaţie de adevăr cu minciuni, dar care deturnează discuţiile. Eu niciodată n-am făcut asta. Şi oameni care păstrează o anumită decenţă şi o anumită confidenţialitate a unor astfel de discuţii. Nu cred că este cazul să relatăm”, a spus Bolojan, potrivit News,ro.

El a adăugat că nici Sorin Grindeanu nu a ţipat la el.

„Nu a ţipat la mine, dar mi-a dat o replică. Asta e altă situaţie”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Noi am fost de la început oameni care am căutat să vedem ce soluţii putem pune în practică şi am propus o soluţie în care, pe baza unui acord politic în care se discută ce urmează să se facă, ce politici se discută, după ce partidele se înţeleg pe acordul ăsta, fiecare partid îşi propune candidatul la premier şi se prezintă fiecare cu acest candidat, cu acordul de reciprocitate şi preşedintele României, care are un rol important în desemnare, (..) face o propunere şi cel care nu este propus partidele care nu au premierul propus îl votează pe celălalt. Mi s-a părut de bun simţ. Or, domnul Grindeanu a negat pur şi simplu dreptul partidelor de centru de a face o propunere”, a explicat Bolojan diferenţele de opinie între PSD şi PNL-USR şi UDMR.

Bolojan a explicat că „e corect şi cinstit să ai două, trei, patru alternative pe care să le vezi”.

„Nu am ajuns în această situaţie, pentru că nu s-a agreat soluţia cu domnul Siegfried Mureşan, un om serios, cu o mare experienţă, care nu poate fi contestat”, a mai spus Bolojan.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu
4
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2025-09-07-2004
Ilie Bolojan cere sesiuni extraordinare în Parlament: Șase legi blocate pun în pericol miliarde de euro din PNRR
ilie bolojan in parlament
Soluția propusă de Ilie Bolojan pentru criza politică: „E greu de presupus că un guvern în care se reface coaliţia mai poate funcţiona”
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan: „Disciplina bugetară este linia roșie” în negocierile pentru viitorul Guvern
Dan Motreanu.
Mesajul lui Dan Motreanu pentru Sorin Grindeanu, după ce a zis că semnează pe loc un acord: „Îl semnezi, dar îl și respecți?”
original_whatsapp_image_2026-07-01_at_15.07.28
Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților. Bolojan și Nazare au discutat cu marii distribuitori
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
De ce s-a inundat Capitala: explicațiile directorului adjunct al Apa...
stalp DN1
Restricții pe DN1, în București: risc de prăbușire a unui stâlp de...
sigla sri
Cetățean străin, expulzat din România. SRI: Era în stadiu avansat de...
Viorel Pașca
Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți de procurori în dosarul...
Ultimele știri
Trump îşi apără miliardul de dolari făcut anul trecut din criptomonede. „Toată lumea face profit”
Restricții de trafic pe bulevardul Basarabia din Capitală. Măsuri după apariția unei surpări în șosea
Chișinăul aprobă noul acord cu România pentru podul peste Prut care va lega Republica Moldova de Autostrada Unirii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania...
Fanatik.ro
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana...
Adevărul
„Ucrainenii devin tot mai eficienți, iar acest lucru începe să influențeze evoluția războiului”, susține un...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Leguma care poate pune în pericol glanda tiroidă. Cine trebuie să fie atent la consumul ei, potrivit medicilor
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...