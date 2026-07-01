Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul partidelor de centru de a propune un premier

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat pe președintele PSD Sorin Grindeanu că a negat dreptul partidelor de centru de a face o propunere de premier. El a dat câteva detalii legate de discuțiile de la Palatul Cotroceni de săptămâna trecută.

Bolojan a vorbit în cadrul unui podcast despre discuţiile din care întâlnirii liderilor fostei coaliţii cu preşedintele Nicuşor Dan, săptămâna trecută.

El a negat că preşedintele Nicuşor Dan a ţipat la el.

„Nu. Domnul Grindeanu a avut o intervenţie în care a dat o replică unor afirmaţii de ale mele. Există, ştiţi, două categorii de oameni, oameni care dau pe surse tot felul de discuţii care n-au legătură cu cele de acolo sau, parţial, o combinaţie de adevăr cu minciuni, dar care deturnează discuţiile. Eu niciodată n-am făcut asta. Şi oameni care păstrează o anumită decenţă şi o anumită confidenţialitate a unor astfel de discuţii. Nu cred că este cazul să relatăm”, a spus Bolojan, potrivit News,ro.

El a adăugat că nici Sorin Grindeanu nu a ţipat la el.

„Nu a ţipat la mine, dar mi-a dat o replică. Asta e altă situaţie”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Noi am fost de la început oameni care am căutat să vedem ce soluţii putem pune în practică şi am propus o soluţie în care, pe baza unui acord politic în care se discută ce urmează să se facă, ce politici se discută, după ce partidele se înţeleg pe acordul ăsta, fiecare partid îşi propune candidatul la premier şi se prezintă fiecare cu acest candidat, cu acordul de reciprocitate şi preşedintele României, care are un rol important în desemnare, (..) face o propunere şi cel care nu este propus partidele care nu au premierul propus îl votează pe celălalt. Mi s-a părut de bun simţ. Or, domnul Grindeanu a negat pur şi simplu dreptul partidelor de centru de a face o propunere”, a explicat Bolojan diferenţele de opinie între PSD şi PNL-USR şi UDMR.

Bolojan a explicat că „e corect şi cinstit să ai două, trei, patru alternative pe care să le vezi”.

„Nu am ajuns în această situaţie, pentru că nu s-a agreat soluţia cu domnul Siegfried Mureşan, un om serios, cu o mare experienţă, care nu poate fi contestat”, a mai spus Bolojan.

Editor : M.B.