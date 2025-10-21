Live TV

Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată, după ce a lovit un jandarm la un protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu

Îmbrânceli cu jandarmii la protestul susținătorilor lui Călin Georgescu. Foto: INQUAM Photos/Tudor Pană

Avocatul de la Baroul Bucureşti acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul protestului antiguvernamental din 20 iulie, din Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj. Rechizitoriul procurorilor şi dosarul cazului au ajuns, pentru soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti.

Potrivit unei informări a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, procurorii au dispus trimiterea în judecată pentru ultraj a unui inculpat, avocat în cadrul Baroului Bucureşti.

Anchetatorii au stabilit că, în 20 iulie 2025, în jurul orei 17,30, avocatul ar fi lovit-o cu pumnul în gât pe o femeie, jandarm în cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Capitalei, aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu. potrivit sursei citate, femeia asigura ordinea publică la protestul antiguvernamental „Ieşiţi din casă dacă vă pasă de România”, desfăşurat în Piaţa Victoriei, din Capitală.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti.

În 20 iulie, câteva sute de persoane au protestat în Piaţa Victoriei, scandând lozinci împotriva Guvernului şi în favoarea fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, în prezent inculpat în mai multe dosare penale.

Atunci, o parte dintre protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii, pentru a bloca circulaţia în zonă. Un bărbat a fost prins cu un cuţit, iar altul a venit în zonă cu o maşină plină cu saci de cartofi pe care intenţiona să-i împartă manifestanţilor.

Patru jandarmi au fost agresaţi, făptaşii fiind cercetaţi pentru ultraj. De asemenea, două persoane au fost duse la audieri.

