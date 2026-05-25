Maia Sandu i-a lăsat fără cetățenie pe cinci moldoveni care lucrau pentru moștenitorul KGB din Transnistria

Statuie a lui Lenin la Tiraspol. Foto: Profimedia

Maia Sandu a semnat un decret prin care a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci cetățeni. Documentul intră în vigoare la data semnării. Potrivit Zonei de Securitate, se presupune că toți cinci ar fi angajați ai așa-numitului MGB (așa-numitul minister al securității de stat) din regiunea transnistreană.

Conform decretului, cele cinci persoane cărora le-a fost retrasă cetățenia sunt Alexandr Bulgaz, Denis Caramanuța, Nicolai Covaliov, Denis Marusic și Evghenii Romaniuc.

Zona de Securitate scrie că în 2023, SBU anunța că Denis Marusic figura într-un dosar privind recrutarea unui agent FSB cu pseudonimul operativ „Skif”. Potrivit serviciului ucrainean de securitate, în 2019, Marusic, împreună cu Serghei Zatîka, în calitate de reprezentanți ai așa-numitului MGB local, l-ar fi recrutat pe acesta pentru îndeplinirea unor sarcini ale FSB.

Ulterior, acesta ar fi încercat să creeze o rețea de agenți în sudul Ucrainei și a venit personal în regiunea Odesa pentru a recruta o „candidată” — o angajată activă a SBU, pe care contrainformațiile ucrainene au introdus-o intenționat în câmpul său de atenție. După aceea, bărbatul a fost reținut și i s-a comunicat că este bănuit de trădare de patrie comisă în condiții de lege marțială.

Un alt bărbat căruia i-a fost retrasă cetățenia, Denis Caramanuța, este inclus pe lista site-ului ucrainean „Mirotvoreț” ca angajat al așa-numitului MGB.

