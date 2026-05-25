Podul Giurgiu-Ruse se închide complet timp de două zile, din cauza unor lucrări de reparații. Atenționare de călătorie emisă de MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, având în vedere că, în perioada 4-5 iunie, circulaţia va fi restricţionată pe podul Giurgiu-Ruse pentru lucrări.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 4-5 iunie, podul Giurgiu-Ruse va fi închis complet pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii.

Astfel, traficul va fi închis pentru autoturisme şi vehicule comerciale uşoare, în 4 iunie, de la ora 09:00 la ora 21:00, iar pentru camioane din 4 iunie, de la ora 09:00, până în 5 iunie, la ora 09:00.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

