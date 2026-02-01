21 de prieteni din Belgia au câştigat un jackpot de 123 de milioane de euro la loteria EuroMillions. Fiecare a plătit câte 5 euro

Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien, citat de News.ro.

Zingem, un oraş din Belgia cu aproximativ 4.500 de locuitori, are acum 21 de multimilionari. Vineri, jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro a fost câştigat de un grup de prieteni belgieni, fiecare dintre ei devenind milionar.

După anunţarea numerelor câştigătoare (14, 18, 31, 35 şi 46, cu stelele 7 şi 11), o mare parte dintre cei 21 de norocoşi s-au reunit pentru a sărbători câştigarea acestui jackpot.

„Am primit un telefon de la unul dintre ei. M-a invitat să bem un pahar de şampanie pentru a sărbători această veste excelentă”, a declarat managerul unei brutării care funcţionează şi ca punct de vânzare a biletelor de loterie.

În timp ce Ivan, unul dintre câştigători, nu ştia încă valoarea câştigului său, el s-a interesat de la alţi jucători şi a aflat că suma de 123 de milioane de euro va fi împărţită la 21. Ivan şi ceilalţi 20 de câştigători vor primi astfel câte 5,8 milioane de euro.

Pentru Tom, un alt câştigător, vestea i-a fost transmisă când nu se aştepta deloc.

„Dormeam liniştit şi m-am trezit să merg la toaletă. M-am uitat la telefon şi am văzut 15 apeluri pierdute”, a spus el, înainte de a adăuga: „Am sunat pe cineva care a strigat: Ai câştigat 5,8 milioane”.

Acest grup de prieteni, care joacă doar când jackpotul depăşeşte 100 de milioane de euro, nu bănuia că, dând 5 euro fiecare, vor deveni cu toţii milionari.

„Am ratat extragerea de marţi. Vineri, eram 21 de jucători. Fiecare a pus cinci euro şi am înregistrat patru bilete la brutăria Taerwe, puţin mai încolo”, a declarat Eric.

