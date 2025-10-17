Un bărbat din Brăila, arestat pentru tentativă de omor după ce a lovit intenționat un om cu mașina. În ce stare este victima

Un bărbat a fost arestat pentru tentativă de omor, după ce a lovit intenționat cu autoturismul o persoană aflată pe o stradă din municipiul Brăila. Victima a suferit mai multe leziuni traumatice și a avut nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale, informează Agerpres.

La data de 10 octombrie a fost înregistrat, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, după ce, în aceeași zi, în jurul orei 22:00, o persoană a fost lovită de un autoturism pe strada Negoiului din municipiul Brăila.

„În fapt, în baza mijloacelor de probă administrate, s-a stabilit că la data de 09.10.2025, în jurul orei 22:55, în timp ce se afla pe str. Negoiului din municipiul Brăila, inculpatul B.S. a condus autoturismul marca Seat, pe care l-a demarat în mod intenţionat în direcţia persoanei vătămate C.R., cu intenţia de a-i suprima viaţa, lovind-o şi producându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale; totodată, prin fapta sa a tulburat ordinea şi liniştea publică. Urmare a probelor administrate, prin ordonanţa din 13 octombrie 2025 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei în infracţiunea de tentativă la omor şi declinarea competenţei către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila", se arată într-un comunicat de presă remis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a solicitat, la data de 17 octombrie 2025, arestarea preventivă a inculpatului B.S. pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a acestuia, începând cu data de 17 octombrie și până la 15 noiembrie 2025.

