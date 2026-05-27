Șofer din Alba trimis în judecată pentru tentativă la omor, după ce a lovit intenționat cu mașina un alt autoturism, răsturnându-l

Un bărbat din Cugir a fost trimis în judecată pentru tentativă la omor, după ce, în decembrie 2025, în timp ce se deplasa cu un autoturism prin localitatea Vinerea, având cel puţin 100 km/h, ar fi determinat răsturnarea şi rostogolirea unei alte maşini pe care o urmărise, provocând rănirea şoferului.

Procurorul criminalist a dispus, la data de 25 mai, trimiterea în judecată a unui inculpat în vârstă de 36 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de "tentativă la omor", cu judecarea cauzei fiind învestit Tribunalul Alba.

"În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieşit că în data de 28.12.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla la volanul unui autoturism marca BMW, deplasându-se cu viteză de minim 100 de km/h spre localitatea Cugir, pe strada Principală din loc. Vinerea, jud. Alba, în apropiere de ieşirea din localitate, după ce a urmărit şi ajuns din urmă autoturismul persoanei vătămate, imediat după începerea unei manevre tipice de depăşire prin partea stângă a autoturismului persoanei vătămate, în contextul în care se afla pe sensul opus de mers, în timp ce se afla în dreptul autoturismului acesteia, printr-o manevră intenţionată şi nejustificată, respectiv efectuarea unui viraj spre dreapta cu autoturismul condus, a izbit cu putere autoturismul marca Volkswagen Polo, condus de persoana vătămată, care se deplasa de asemenea cu viteză de minim 97 de km/h în aceeaşi direcţie, aflându-se pe sensul de mers spre oraşul Cugir, iar ca urmare a faptei sale, inculpatul a determinat răsturnarea şi rostogolirea autoturismului în care se afla persoana vătămată în afara părţii carosabile, acceptând posibilitatea că ar putea suprima viaţa persoanei vătămate, atât ca urmare a unui eventual impact al autoturismului condus de aceasta cu un obiect fix, rigid (stâlpi de iluminat, autoturismele parcate pe acostament), cât şi prin eventuala proiectare a persoanei vătămate în afara autoturismului condus de aceasta", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Persoana vătămată, în vârstă de 45 de ani, a suferit leziuni corporale uşoare, care nu au fost evaluate prin acordarea de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În cursul efectuării urmăririi penale, faţă de inculpat au fost luate măsuri preventive, respectiv reţinerea acestuia pentru 24 de ore, în data de 3 ianuarie, iar ulterior măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, măsură care a fost prelungită succesiv şi menţinută inclusiv la data emiterii rechizitoriului.

"În cuprinsul actului de sesizare a instanţei, procurorul a solicitat atât menţinerea măsurii preventive, cât şi luarea de către instanţă a măsurii de siguranţă a confiscării speciale, prin echivalent bănesc, a autoturismului condus de inculpat, având în vedere că bunul a fost folosit de către inculpat la comiterea presupusei fapte, iar proprietarul autoturismului, altul decât inculpatul, nu avea cum, în raport de circumstanţele cauzei, să cunoască scopul folosirii bunului", se mai arată în comunicat.

Investigaţiile au fost efectuate cu sprijinul organelor de poliţie din cadrul I.P.J. Alba - Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Rutier, precum şi din cadrul Poliţiei Oraşului Cugir.

