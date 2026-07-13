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Exclusiv Kelemen Hunor, despre formarea unui guvern în această vară: „N-aș paria pe sume mari”. Ce spune despre legile condiționate de PNRR

Data publicării:
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, la cel de-al 17-lea congres UDMR, la centru de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judetul Cluj, 10 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
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Din articol
„N-aș paria pe sume mari”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Interviurile Digi24.ro, că există cel puțin două proiecte de lege care nu pot trece fără o majoritate parlamentară, chiar dacă sunt jaloane PNRR. De asemenea, liderul UDMR s-a arătat sceptic că vom avea un guvern mai devreme de această toamnă.

Kelemen Hunor nu este îngrijorat de degradarea ratingului de țară la categoria junk, spunând că România are „capacitatea politică și administrativă” de a împrumuta bani în condiții acceptabile.

„Riscul (de junk - n.r.) există încă din 2025, deci nu e un risc care a apărut acum pe orizont, dar de fiecare dată am reușit să convingem agențiile de rating că România are capacitatea și politică, și administrativă de a depăși această criză bugetară și să facem rost de bani de pe piață în condiții acceptabile. Eu cred că și de data aceasta avem argumente suficiente, dar într-adevăr, această criză politică, guvernamentală ne pune într-o situație mai dificilă. Plus toate datele care apar nu sunt neapărat date care până acuma nu erau previzibile sau nu știai că urmează.

Dacă noi am fi reușit să creștem economia, să stimulăm economia, productivitatea, am avea mai puține probleme. Noi din consum ținem economia și dacă consumul scade, sigur că apar probleme pe partea cealaltă la venituri”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.ro.

„N-aș paria pe sume mari”

În privința PNRR-ului însă, liderul UDMR se arată mai puțin optimist, arătând că există proiecte de legi - condiționate de PNRR - care nu pot trece fără o majoritate parlamentară.

„Unele proiecte au șanse să treacă și sunt două sau chiar trei, dar mai degrabă două proiecte, care fără o înțelegere și fără o majoritate clară, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, n-au cum să treacă.

Legea salarizării unitare și Legea incompatibilității în formă actuală nu cred că au șansa să treacă printr-un vot în Parlament, în condițiile în care nu există un guvern cu puteri depline și nu există o majoritate. PSD-ul dacă se situează în opoziție și asta este, ei spun că sunt în opoziție, dacă nu votează ei, n-are cum să treacă.

Acordul semnat la Cotroceni era de principiu. Plus știm că există niște chestii nerezolvate și eu am spus că nici la educație, nici la sănătate veniturile n-au cum să scadă”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Tot el a anticipat că România nu va avea un guvern până la toamnă.

„Astăzi n-aș paria pe sume mari, dar încă sper (în formarea unui nou guvern în această vară - n.r.). Astăzi am spus că sunt ca prostul satului. Eu pun gaz pe foc permanent, aici nutresc speranța cu gazul că se poate rezolva și sper că argumentele mele totuși vor fi ascultate și de colegii noștri”, a mai spus președintele UDMR.

Editor : B.P.

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