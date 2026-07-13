Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit luni, la Interviurile Digi24.ro, despre rela'ia pe care o are cu actualul premier al Ungariei, Peter Magyar, dar și despre cum l-a cunoscut pe Viktor Orban, fostul prim-ministru de la Budapesta. Kelemen Hunor afirmă că Budapesta nu a intervenit niciodată pe lângă UDMR pentru a influența politica internă a României.

„Premierul Ungariei, Magyar Peter, n-a avut nicio intervenție, nici măcar n-am vorbit despre niciun subiect. Eu ultima dată am vorbit cu el în aprilie, dacă nu mă înșel, pe 23 sau pe 24 aprilie.

Nici nu cred că ar fi dorit să intervină niciodată niciun premier, cel puțin sub mandatul meu de 15 ani în fruntea UDMR-ului, dar după câte știu, nici în mandatul lui Marko (Bela - n.r.) n-a intervenit, ce să facem noi în Parlamentul României, în politica internă”, a declarat Kelemen Hunos luni, la Digi24.ro.

„Dacă au zis ceva, tot timpul, au zis «e treaba voastră, voi știți ce este mai bine pentru voi și pentru România»”, a mai adăugat liderul UDMR.

El a mai spus că o astfel de relație se construiește în timp și că va mai avea discuții cu premierul de la Budapesta.

„Deci n-a fost nicio intervenție, nici directă, nici indirectă, ca să închidem subiectul, relația se construiește în timp. Astăzi, mai mult nu pot să vă spun decât v-am spus și în mai și în iunie, că probabil urmează în timpul verii sau spre toamnă să mai avem discuții. Dar mai mult, în acest moment nu pot să vă spun, ca-n bancul «dacă se schimbă ceva, vă anunț»”, a mai precizat Kelemen Hunor.

Relația cu Viktor Orban

El a vorbit și despre Viktor Orban, fostul prim-ministru al Unagiei, pe care îl cunoaște de mai mult timp.

Kelemen Hunor afirmă că Orban a încercat să organizeze partide împotriva UDMR și abia după ce încercările au eșuat, relația lor a intrat „pe un făgaș normal de respect reciproc”.

„Eu pe Orban îl știu din ‘90, când eram jurnalist, el tânăr politician, mergeam și eu, făceam interviuri cu el, mergeam la Universitatea de la Bálványos și Universitatea de Vară și după aceea ne-am întâlnit de câteva ori.

La început noi am fost în 2010 într-o relație destul de rece, îndepărtată, ei au încercat să organizeze un partid, după aceea încă un partid împotriva noastră și au eșuat.

Și a durat doi ani și jumătate, trei, până în 2013, până când relația s-a așezat pe un făgaș normal de respect reciproc”, a relatat Kelemen Hunor la Digi24.ro.

Editor : Bogdan Păcurar