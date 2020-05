Laura Codruța Kovesi, reacție după decizia CEDO: N-am ce să-i transmit lui Tudorel Toader

Laura Codruța Kovesi a declarat marți seară la Digi24 că decizia dată de CEDO în cazul ei este general valabilă în toate statele membre ale Convenției și că toți procurorii și judecătorii sunt astfel apărați de eventuale abuzuri. Fosta șefă a DNA nu a vrut să-i transmită niciun mesaj lui Tudorel Toader.

„În decizia Curții Constituționale, CCR a limitat dreptul meu de a contesta revocarea (din funcție de șefă a DNA - n.r.). Prin această limitare mi s-a încălcat un drept fundamental. În motivare CEDO explică de ce mi s-a încălcat și dreptul la liberă exprimare. Ca atare, nu există motive reale de revocare”, comentat Laura Kovesi decizia CEDO, marți, la Digi 24.

Ea a spus că revocarea ei a transmis un mesaj de descurajare în întreg sistemul judiciar și că, prin decizia CEDO, se transmite mesajul că magistrații nu trebuie să se teamă de abuzuri.

„Decizia CEDO spune că atunci când magistrații își fac treaba corect nimeni nu trebuie să-i schimbe din funcție pe motive politice”, a mai afirmat Kovesi.

Ea atrage atenția că decizia de marți este general valabilă pentru toate statele membre ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, deci toți procurorii și judecătorii sunt acoperiți de acum înainte de precedentul creat în dosarul ei.

Laura Kovesi a refuzat să-i trasmită vreun mesaj lui Tudorel Toader, fostul ministru al justiției, cel care a întocmit raportul de evaluare pe baza căruia a cerut revocarea ei de la șefia DNA.

„Nu am ce să-i transmit (lui Tudorel Toader - n.r.). Spun doar că atunci când am făcut această acțiune a spus că nu am nicio șansă”, a mai declarat fosta șefă DNA.

Tot ea a precizat că nu a vrut să ceară și despăgubiri materiale, pentru că ar fi fost plătite din bugetul public, adică de către români.

„Dacă aș fi cerut despăgubiri materiale - și le-aș fi obținut, cu siguranță - ar fi fost plătite din bugetul de stat, de către români. Nu am vrut să plătească românii pentru o decizie CCR”, a mai spus Laura Kovesi.

Fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a câștigat marți procesul la CEDO împotriva statului român. Kovesi a intentat procesul după ce Curtea Constituțională a României l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis să o revoce din funcție.

